L'Hiopos Lleida serà un any més equip d'ACB!
Els lleidatans cauen davant d'un Barça molt superior en un Palau Blaugrana envaït per la marea bordeus però la derrota del Corunya certifica la salvació
El Hiopos Lleida ha aconseguit la salvació després d'un partit on el Barça ha estat molt encertat des del primer quart sentenciant el partit abans del descans. L'afició lleidatana ha omplert les graderies del Palau per fer-se escoltar durant tot el partit
El Hiopos Lleida ha estat dins del partit fins al 8-9, a partir d'aquell moment el Barça ha anotat un parcial fins al 22-11. L'encert dels jugadors blaugranes continuava i els d'Encuentra no podien frenar-los en defensa. S'ha acabat el quart amb un 31-18.
El Hiopos Lleida buscava mantenir-se al voltant dels deu punts de distància, però el Barça estava decidit a trencar el partit amb un Abrines, Anderson i, fins i tot, Raúl Villar anotant triples sense error. Tot i millorar en defensa, els lleidatans han perdut el quart de cinc punts i s'ha arribat amb un contundent 53-35 al marcador.
A la represa, un nou parcial del Barça liderats per Abrines ha acabat de sentenciar el partit que ha marxat per damunt dels trenta punts de diferència. El partit ha entrat en un intercanvi de cistelles i el resultat no ha canviat fins al 82-52.
L'últim quart ha estat un tràmit on els lleidatans han intentat reduir la diferència amb triples de Muric i Hasbrouck. Un arbitratge bastant fluix ha provocat la tècnica a Gerard Encuentra per protestar. El partit ha acabat amb el 98-72 i un Palau Blaugrana celebrant la salvació del Hiopos Lleida en acabar el partit.
Ni uno de los aficionados desplazados desde Lleida ha querido moverse de su asiento tras la bocina final... porque tocaba celebrar.
¡Así se ha vivido la confirmación de la PERMANENCIA del @flleida en #LigaEndesa en las gradas del Palau!
