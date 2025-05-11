MOTOCICLISME
Marc recupera el liderat
El germà gran de Cervera aconsegueix el seu sisè triomf en una cursa esprint i mana de nou. Àlex va entrar en segona posició i és a dos punts
Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) va sentenciar amb autoritat la seua sisena victòria consecutiva en una cursa esprint al vèncer ahir la del Gran Premi de França de MotoGP al circuit Bugatti de Le Mans, que va registrar un ple de pilots espanyols amb Àlex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) i Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) sobre el podi.
Marc Márquez és de nou líder del Mundial amb dos punts d’avantatge sobre el seu germà Àlex, que ha acabat segon totes les carreres esprint de la temporada, mentre que el tercer classificat del Mundial, l’italià Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) va caure a la segona volta i es va quedar sense puntuar. El germà gran de Cervera, que arribava a Le Mans en la segona posició de la general a un punt d’Àlex, va necessitar sis voltes per avançar el poleman, el francès Fabio Quartararo (Yamaha), i ja no va abandonar el principi de la cursa, segellant el seu sisè triomf en cursa esprint aquest any.
Ara, amb aquesta nova victòria, l’òctuple campió mundial comanda la classificació de la categoria reina amb 151 punts, dos més que el seu germà, i 31 més que el tercer, l’italià Francesco Bagnaia (Ducati).
Així, Marc Márquez va intentar sorprendre Fabio Quartararo a la sortida i, de fet, ho va aconseguir, però a l’arribar al primer revolt el sistema de bloqueig de la suspensió posterior no es va deixar anar i el lleidatà es va veure obligat a obrir-se, la qual cosa va aprofitar el francès per recuperar la primera posició que li havia donat la pole position.
Quartararo va fer una tirada molt forta que va estirar el grup del principi, en el qual hi havia Marc Márquez, Àlex Márquez i Francesco Pecco Bagnaia, que se’n va anar a terra al revolt tres de la segona volta, la qual cosa va beneficiar Fermín Aldeguer, que es va trobar amb la quarta posició.
Al començament de la setena volta Marc va intentar per primera vegada superar Quartararo, però el francès li va tornar l’avançament, encara que abans de concloure aquest setè gir ja liderava la cursa i no va cedir en la resta d’aquesta per guanyar i recuperar el liderat.
Marc Márquez prefereix “sortir bé els diumenges”
Marc Márquez va dir que “de moment els dissabtes” li està “anant molt bé, però preferiria que fos al revés”, “que m’anés bé els diumenges i treure algun dissabte”. “Bé, al final la velocitat hi és, la confiança també, així que demà –per avui– veurem si podem intentar continuar amb la mateixa dinàmica i amb la mateixa concentració, sobretot sense cometre cap error”, va destacar el de Cervera, nou líder del Mundial.