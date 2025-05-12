FUTBOL
El Barça goleja i segella la seua sisena Lliga consecutiva
Desè títol per a les blaugranes, que aspiren encara a la Copa i la Champions
❘ sevilla ❘ El FC Barcelona es va proclamar ahir campió de la Lliga F 2024-25 al vèncer el Reial Betis (0-9), equip que ha confirmat el descens, en la vint-i-novena i penúltima jornada. Amb aquest nou triomf, el Barça firma el seu sisè campionat consecutiu, mentre que l’Atlètic de Madrid va segellar el bitllet per a la Lliga de Campions al vèncer l’Eibar (0-2) i el València va perdre la categoria amb l’empat davant del Badalona (1-1).
Amb la confirmació del títol de Lliga, el desè de la història de la secció femenina del club, les blaugranes fan un pas per intentar segellar una altra temporada històrica, en la qual després de guanyar la Supercopa d’Espanya i la Lliga, encara hauran de disputar les finals de la Lliga de Campions –el proper dia 24 davant de l’Arsenal a Lisboa– i de la Copa de la Reina –el 8 de juny contra l’Atlètic de Madrid a El Alcoraz.
Van ser suficients tot just sis minuts a la Ciudad Deportiva Luis del Sol perquè el conjunt de Pere Romeu encarrilés el triomf; en el minutl 3, Claudia Pina va posar una centrada al cor de l’àrea perquè Ewa Pajor rematés de cap, i tres minuts després era Pina la que anotava el 0-2. L’expulsió de la portera verd-i-blanca Paula Vizoso per fer caure Pajor va acabar per condemnar les locals, que amb una menys rebia el gol d’Esmee Brugts just abans del descans. A la segona part van arribar sis gols més.
Amb 27 victòries i 2 derrotes, a falta d’un partit, el Barça es confirma com l’equip més golejador de la Lliga, amb 125 gols i sols 16 en contra. Pajor és la pitxitxi, amb 23.