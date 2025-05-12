“El Palau Blaugrana semblava el Barris Nord”
Gerard Encuentra lamenta la derrota de l'Hiopos Lleida davant d’un Barça molt intens, però posa de relleu l’afició i la permanència a falta de jugar quatre partits
El tècnic de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va dir després del matx que “no ha tingut gaire història. Han jugat a un nivell d’intensitat alt i quan el Barça està així és molt difícil. A més, han tingut un percentatge molt alt en el tir de tres”. Tanmateix, l’entrenador es va mostrar satisfet perquè “malgrat no haver guanyat seguim a la Lliga ACB una temporada més. Tristos per la derrota, però molt contents perquè mantenim la categoria quan ens queden quatre partits”.
Encuentra també va voler destacar “la quantitat de gent que mou aquest equip. Els hem notat moltíssim, fins i tot perdent per 30 punts. Ells no paren d’animar. Semblava que estàvem jugant com a locals”, va afegir.
Ara sí: “Som ACB!”
Sergi Caufapé/D. TEJEDOR
Tornant al tema de la permanència, l’entrenador de l’Hiopos Lleida va dir que “salvar-nos a falta de 4 jornades a la millor Lliga d’Europa és una cosa que cal posar de relleu. El creixement ha estat molt ràpid i ara hem de ser conscients del que hem aconseguit. El Corunya té un gran equip i ha certificat el descens. La nostra manera de veure-ho és sempre crítica, volem millorar i a nivell personal estic molt content de poder seguir una temporada més a la Lliga ACB amb l’Hiopos Lleida”. Quant a l’actuació arbitral, Encuentra va dir que “els han assenyalat 14 faltes. La mitjana no arriba a la bonificació. Crec que han estat en un nivell d’intensitat més alt”.
Per la seua part, Joan Peñarroya, entrenador del Barça, va manifestar que “vull felicitar la gent de Lleida per l’ambient que han creat al Palau. És evident que no ens agrada que ens guanyin en això, però hem d’agrair també els que han vingut per nosaltres”.
Tres jugadors de l’Hiopos tornen al Palau
Fins a tres jugadors de l’Hiopos Lleida van tornar ahir a jugar al Palau, on van defensar la samarreta del Barça: el lleidatà Pierre Oriola (2017-22), Oriol Paulí (2022-24) i el també del planter Rafa Villar (2022-23), que es va enfrontar al seu germà Raúl, base de 17 anys.
Dimecres, contra el Gran Canària
Abans de jugar al Barris Nord diumenge (18.00) contra el Tenerife, l’Hiopos Lleida recuperarà el partit que té pendent a la pista del Gran Canària, que va ser ajornat pels compromisos europeus dels illencs. El duel, ja sense conseqüències per als lleidatans, es juga dimecres a partir de les 21.00.
El Granada encara té opcions
El Granada, obligat a guanyar-ho tot per tenir opcions, va fer els deures i es va imposar a la pista del Saragossa. Per la seua part, el Manresa va perdre a Múrcia davant de l’UCAM i el Madrid va guanyar a Lugo, per proclamar-se campió de la fase regular.