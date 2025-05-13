MOTOCICLISME
Adeu a l’històric circuit de motocròs de Bellpuig, conegut com Montperler: “el model està caducat”
La Generalitat comunica al Moto Club Segre el cessament de l’activitat adduint falta de permisos i buscant un canvi de model de gestió. Feia 36 anys que estava al capdavant de l’explotació esportiva
El Circuit de Catalunya de motocròs de Bellpuig, conegut com Montperler, tanca les portes sine die. Ho va anunciar ahir en un breu comunicat a les xarxes socials el Moto Club Segre, que s’ha encarregat de la gestió esportiva de la instal·lació durant 36 anys. “El Moto Club Segre informa que, el dia 8 de maig del 2025, el secretari general de l’Esport, en qualitat de màxima autoritat responsable del Circuit de Catalunya de motocròs, va comunicar oficialment al nostre club el tancament temporal del circuit de Bellpuig, mesura que es mantindrà fins a nou avís. Agraïm la comprensió i el suport de tots els socis, aficionats i col·laboradors”, es llegia en l’escrit.
La Generalitat, que posseeix el 75 per cent de l’empresa pública Circuit de Catalunya (la Diputació en té un 22% i l’ajuntament de Bellpuig un 3%), va comunicar al club el cessament immediat de tota activitat a traçat a fi d’adequar-lo a la legalitat, ja que els convenis que hi havia amb l’ajuntament i el mateix Moto Club Segre havien caducat el 2021, i a la recerca també d’un canvi en el model de gestió, més professional. El circuit de Montperler es va inaugurar el 1989 i el Moto Club Segre ha estat al capdavant de la instal·lació des de l’inici organitzant totes les carreres. El president del club, Lluís Capdevila, reconeixia ahir a SEGRE la seua desil·lusió i tristesa amb la decisió adoptada per la Generalitat. “Ha estat una notícia que m’ha costat de digerir, no em podia creure que aquest pogués ser el final”, va assenyalar.
Per la seua part, l’alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, va desdramatitzar la situació i va assegurar que “és una cosa temporal”, deixant clar que “l’activitat del circuit no està en perill, seria el primer sorprès si així fos”. També va reconèixer que “tenim el compromís de la Generalitat que el Moto Club Segre tindrà cabuda en la futura gestió del circuit, com no podia ser d’altra manera”, i va destacar que “quan el conseller (Berni Álvarez) va venir al circuit a finals de l’any passat ja ens va dir que la seua intenció era la d’apostar pel circuit, que fos el referent de Catalunya i d’Espanya, i que recuperar el Mundial estava en la seua agenda”.
La Generalitat va emetre a última hora de la tarda un comunicat conjuntament amb la diputació de Lleida i l’ajuntament de Bellpuig, en el qual justificava el tancament perquè “el model de gestió està caducat” i “no compleix la normativa i protecció jurídica necessària per poder desenvolupar l’activitat de forma reglada i segura”. “La voluntat del Departament d’Esports, la diputació de Lleida i l’ajuntament de Bellpuig és apostar per un model de gestió d’excel·lència i amb totes les garanties, en el qual necessàriament ha de tenir cabuda aquest circuit, comptant amb la participació del Moto Club Segre. Fins que això no sigui viable, s’ha decidit per responsabilitat suspendre l’activitat al circuit”, conclou.
Segons ha pogut saber aquest diari, la Generalitat treballa en dos línies, una a curt termini per fer front a les dos proves que té pendents el club aquest any (dos Campionats de Catalunya l’octubre i el novembre), i una altra a llarg termini que passa per fer un estudi de la viabilitat econòmica del circuit i la recerca d’un model de gestió més professional i dins del marc legal. Ja s’ha fet un primer pas firmant dimecres passat en una notaria de Bellpuig el traspàs de poders cap al nou secretari general, Abel Garcia.
150 proves organitzades en 36 anys, amb 17 Mundials
El circuit de Montperler de Bellpuig, inaugurat el 1989 i que a mitjans de 1999 va adoptar la qualificació actual de Circuit de Catalunya, ha acollit un total de 149 carreres de tota índole durant aquests 36 anys que ha estat funcionant, destacant especialment els 17 campionats del món que va allotjar de forma consecutiva.
La instal·lació va estrenar internacionalitat el 1993 acollint un Campionat d’Europa de 125, una prova que donaria pas al periple més daurat de la instal·lació lleidatana. L’any següent va entrar a formar part del calendari del Mundial, del qual ja no es va sortir fins al 2011, quan la Generalitat va decidir renunciar a la prova per qüestions econòmiques. Es van arribar a disputar set edicions consecutives del Mundial de 125, tres més de les tres cilindrades (llavors 125, 250 i 500) i set més de MX1 i MX2. Aquell 2010 també va acollir un altre Europeu i el 2002 es va disputar l’únic Mundial de les Nacions.A més, s’han disputat un total de 32 proves del Campionat d’Espanya de motocròs i dos d’Autonomies, així com tres Estatals de quads, sense oblidar els 48 Campionats de Catalunya i els 44 Provincials.
Tornen a oferir al club una prova del Mundial per a l’any que ve
Una prova de la gran reputació que té el Moto Club Segre és que el promotor que organitza el Campionat del Món de motocròs ha tornat a trucar recentment a l’entitat oferint-li una de les proves per al calendari del 2026. De fet, el 2024 ja estava pactat que el Mundial tornés a Bellpuig 14 anys després, però a última hora la Generalitat va fer marxa enrere malgrat que hi havia una carta de compromís per fer la carrera al març firmada per la llavors secretària general d’Esports, Anna Caula.
No s’ha d’oblidar que Bellpuig va ser seu del Mundial durant 17 anys ininterromputs, entre el 1994 i el 2010, i ja tenia concedits les proves per al 2011 i el 2012, als quals la Generalitat va renunciar arran de les retallades pressupostàries.