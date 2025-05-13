FUTBOL
“Tenim un problema”: xats de WhatsApp implicarien federatius lleidatans en la trama del presumpte frau electoral de la FCF
Un jutjat investiga el paper de federatius lleidatans en la trama del presumpte frau electoral de la FCF. Xats de WhatsApp implicarien Espasa i Alís
El jutjat número 2 de Sabadell investiga el paper que van desenvolupar directius i treballadors federatius lleidatans en la trama de la presumpta falsificació d’actes notarials per afavorir la candidatura de Joan Soteras a la presidència de la Federació Catalana de Futbol (FCF). La causa investiga si es van cometre en les esmentades eleccions delictes de falsedat en document públic i privat, així com administració deslleial, després de presentar l’Àrea Central Anticorrupció dels Mossos d’Esquadra un atestat de gairebé 400 folis.
El vicepresident de la FCF i delegat territorial a Lleida, Josep Maria Espasa, és un dels lleidatans que més apareix citat en el sumari. Segons consta en l’atestat policial, Espasa va mantenir contacte permanent amb Alberto Prieto, president del Sanfeliuenc i cap de gabinet de Soteras, durant la jornada electoral del 13 de febrer del 2023. Les converses interceptades revelen missatges com aquest: “El segurata té instruccions? Els envia al vot secret”, comentava Espasa a Prieto, preocupat perquè no podia comprovar qui votava Soteras suggerint fins i tot que “potser podem donar un toc a l’empresa”.
Més tard, l’11 d’abril del 2023, Espasa va enviar a Prieto un missatge del CF Puigvertenc en el qual aquest club acusava la candidatura de Soteras de falsificar les firmes que constaven en la seua acta notarial: “Tenim un problema”, va advertir el delegat territorial de la FCF a Lleida, rebent respostes evasives. Poc abans, Prieto li havia sol·licitat que tots els clubs amb acta notarial enviessin un escrit a la Federació afirmant que havien facultat Soteras per gestionar l’esmentada acta.
Les investigacions també han revelat l’existència d’un xat de WhatsApp denominat Operación Mossad, en el qual directius de la FCF compartien actualitzacions sobre quants clubs havien enviat el document sol·licitat. El 14 d’abril, davant la falta d’avenços per part d’Espasa, el director general de la FCF, José Miguel Calle, va mostrar el seu enuig: “M’interessa molt que faci tots els de futsal Xavi Alís a Lleida perquè així ens ha d’explicar el puto Espasa com de dotze [clubs] en futbol en té zero el pocavergonya... si no en fa cap que ens ho digui i que enviï la dimissió.” Malgrat aquestes tensions, Espasa finalment va cedir i el 8 de maig va començar a enviar els documents requerits.
Xavier Alís, president del FS Linyola, també hauria tingut un paper destacat en el procés. El 20 de gener del 2023 va enviar a Calle una llista titulada Elecciones bueno amb 45 clubs de futbol sala de Lleida classificats segons la seua intenció de vot: “Verd: Ens votaran 28”, “Roig: No ens votaran 6” o “Blau: No sé si vindran a votar”. Per assegurar el vot de l’FS Encamp, Calle va ordenar a Alís: “Papereta davant d’Espasa i a urna, OK?”
Sorprenentment, el dia de les votacions, Alís va actuar com a interventor no de la candidatura de Soteras, sinó de Josep Palacios, a qui els Mossos assenyalen com un candidat de palla creat per Calle per dividir el vot crític. El mateix Espasa va mostrar la seua estranyesa: “no s’han alterat al veure el Xavi [Alís] com a interventor de Palacios... Ho sabien?”, va comentar a Prieto el dia electoral.
D’altra banda, la secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es reunirà avui per deliberar el recurs del candidat Juanjo Isern contra la proclamació de Joan Soteras com a president de la FCF. No obstant, la sentència podria ser redactada i notificada a les parts uns quants dies després.
Isern va denunciar el cas davant del TSJC sol·licitant que declari inelegible Soteras per desobeir el Tribunal Català de l’Esport i no deixar el càrrec quan va ordenar repetir les primeres votacions de l’any 2022, la qual cosa li hauria impedit presentar-se a les segones.
Pressions i represàlies a persones i clubs díscols
El lleidatà David Rodrigo, secretari general de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i representant legal del FC Encamp, també va patir suposades pressions. En una conversa interceptada per Mossos, Calle deia al secretari de la delegació de Lleida, Ramon Castellarnau: “Deixa-ho clar aquesta vegada que si baixa a votar de secret res, haurà de votar vist davant de Xavi Alís, que ho tingui clar.” Finalment, Rodrigo no va votar seguint les indicacions de la junta directiva de la FAF, la qual cosa va provocar que la FCF no renovés els convenis de col·laboració amb la federació andorrana. Els investigadors destaquen en l’atestat una sèrie de presumptes represàlies adoptades des de la FCF contra diversos clubs que no van votar Soteras, amb Calle indicant a directius i treballadors que a aquests clubs “ajuda zero”.
En una conversa interceptada, Soteras es lamentava davant de Calle per haver atorgat un premi a un club crític: “les persones no grates no poden arribar mai a cap final i molt menys ser premiades”, amb referència al Comtat d’Urgell FS de Balaguer, premiat pel “Foment dels Valors i la Cohesió Social” el 25 de febrer del 2023. Els Mossos recorden en l’atestat que els treballadors federatius han de mantenir neutralitat durant els processos electorals, com ha dictaminat el Tribunal Constitucional, cosa que, en vista de les diligències practicades, sembla que no s’hagi respectat en aquest cas.