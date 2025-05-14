BÀSQUET
Oferta de l’Hiopos Lleida a Gerard Encuentra
El club proposa a l’entrenador lleidatà, a qui queda un any de contracte, ampliar la vinculació una temporada més. L’equip juga avui a la pista del Gran Canària el partit pendent
Amb la permanència a la Lliga ACB assegurada, l’Hiopos Lleida ja ha començat a preparar la temporada vinent i el primer pas ha estat assegurar la continuïtat de l’entrenador que ha encadenat aquest nou èxit, després que la passada campanya firmés un ascens històric. El club ha fet una proposta a Gerard Encuentra per ampliar el seu contracte, que acaba el 2026, una temporada més. Pel que fa a l’equip, amb els deures fets, avui posa al dia el seu calendari amb la disputa del partit que té pendent a la pista del Gran Canària (21.00/Lleida en Joc).
Gerard Encuentra té firmada una temporada més amb l’Hiopos Lleida, malgrat que també disposa d’una clàusula de sortida per a aquest estiu en cas que la vulgui executar. El club ja li ha fet arribar una proposta per ampliar la vinculació amb l’entitat lleidatana una temporada més.
Després de segellar la permanència el cap de setmana passat malgrat perdre amb el Barça, gràcies a la derrota del Corunya, Encuentra va dir a la sala de premsa del Barris Nord que “estem contents per haver aconseguit l’objectiu principal i ara queden quatre partits per acabar amb bon sabor de boca”.
Va assenyalar que “qui de nosaltres no hauria firmat estar salvats a falta de quatre jornades? És un èxit a què hem de donar molt valor. Som autocrítics i volem millorar, però el que hem aconseguit és molt important”, va afegir.
“Aquest any tots hem patit molt, l’objectiu era no quedar entre els dos últims i sempre hem estat a la zona de baix. Ara, en aquests quatre partits, l’objectiu és quedar al més amunt possible, treballar per aconseguir més victòries i aconseguir una millor classificació”.
Va admetre que el partit d’avui “l’afrontem amb un punt més de tranquil·litat” i té clar que no “ens volem deixar anar ni fer sensació d’abandó. Serem professionals perquè hi ha molts equips que es juguen coses. Afrontarem cada partit amb la millor mentalitat i la màxima ambició”.
Va destacar també la importància que han tingut l’afició i les vuit victòries aconseguides al Barris Nord.
“Hem de tornar a l’afició tot l’esforç que ha fet durant tota la temporada. Els dos partits que falten a casa els hem d’afrontar amb molt bona mentalitat i ho donarem tot davant de dos rivals que, ara mateix són segon i quart a la classificació”. També va destacar l’esforç de l’equip que “quan hem estat en dinàmiques complicades sempre han prioritzat el grup”.