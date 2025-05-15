FUTBOL
El Barça vol segellar la Lliga
Serà campió si guanya avui al camp de l’Espanyol (21.30) després que el Madrid vencés ahir el Mallorca (2-1). Ferran Torres és baixa per apendicitis
El Barça serà campió d’una Lliga que va amarrar diumenge a l’imposar-se 4-3 al Madrid en el clàssic si guanya aquesta nit l’Espanyol al RCDE Stadium (21.30). Hauria pogut guanyar el títol ahir sense jugar si el Madrid no hagués guanyat el Mallorca. De fet, va ser campió durant gairebé 80 minuts, ja que l’equip balear es va avançar al minut 12. També ho era amb l’empat de Mbappé, però el del planter Jacobo, en l’afegit, va marcar el gol del triomf blanc, que obliga el Barça a guanyar avui un Espanyol que voreja la permanència. Qui es va salvar ahir va ser el Girona, gràcies a la victòria del Vila-real sobre el Leganés (3-0), mentre que la victòria de l’Alabès sobre el València (1-0) condemna al descens l’UD Las Palmas.
Per al partit d’avui Hansi Flick no podrà comptar amb Ferran Torres, que va ser operat ahir d’urgència per un quadre d’apendicitis, operació de què es recuperava satisfactòriament segons va informar el club.
El tècnic alemany, qüestionat per si l’equip, en cas de victòria, celebrarà el títol a la gespa, com en la Lliga de Xavi, el 2023, fet que va provocar una invasió de camp i una situació de risc per als jugadors blaugrana, va dir que “no crec que sigui bona idea pensar-hi abans del partit, cal lluitar per la victòria. Sé el que va passar, ho vaig veure a la televisió. Les coses cal fer-les amb respecte i és l’únic que puc dir de moment. Primer hem de lluitar pels 3 punts i després farem el que correspongui”, va explicar.
“És un derbi i l’Espanyol ha fet molt bona feina en la segona part de la temporada. Tenen jugadors nous, claus, han millorat molt i tenen un estil clar de joc. Per a nosaltres és molt important estar centrats i tenir clar des del principi que volem guanyar els tres punts”, va avisar el tècnic.
Per la seua part, Manolo González, entrenador de l’Espanyol, va dir que aconseguir la permanència guanyant l’etern rival a casa “seria una alegria enorme, el millor premi”. “Som molt conscients que és un partit complicat. Amb les nostres carències ens deixem la vida per l’Espanyol i el seu escut i és el que farem”, va concloure González.