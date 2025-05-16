SEGRE
HOQUEI

La Diputació rep les campiones del món

La plantilla del Vila-sana posa amb els trofeus juntament amb el president de la Diputació, Joan Talarn.

Segre

El president de la Diputació, Joan Talarn, acompanyat del diputat de Salut i Esports, Òscar Martínez, va rebre ahir les components del primer equip del Club Patí Vila-sana, que la setmana passada es van proclamar campiones del món de clubs, en una competició disputada a la localitat argentina de San Juan i guanyant a la final el Fraga per 3-5. La representació del club va estar encapçalada pel seu president, Ramon Porta, a més de les jugadores, amb la seua capitana, Maria Porta, al capdavant, així com l’entrenador, Lluís Rodero, i la resta del cos tècnic. També hi va assistir l’alcalde de la localitat del Pla d’Urgell, Jaume Caballé, així com la vicepresidenta, Sandra Castro, i els diputats Sandra Marco, Rosalia Carnicé, Jordi Verdú, Òscar Martínez, Fermí Massot, Antoni Carré i Joan Simeón.

