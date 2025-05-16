POLIESPORTIU
Elia López, futbolista i persona trans: “Només volem fer esport”
El col·lectiu LGTBIQ+ reivindica el dret a la pràctica esportiva sense discriminacions. Denuncien una “croada antitrans” i més agressions
“Només volem fer esport tranquils”, reclama Elia López, futbolista i persona trans, que va participar ahir a la taula redona El Col·lectiu LGTBIQ+ en l’Esport que es va organitzar al Cafè del Teatre amb motiu que demà se celebra el Dia Internacional Contra l’LGBTI-fòbia. També hi va participar Hugo Marlo, cantant, futbolista i activista trans, entre altres membres del col·lectiu i l’acte va estar organitzat per Servei d’Atenció Integral al Col·lectiu LGTBIQ+ de la Paeria, que lluita per donar visibilitat al col·lectiu. “Fer esport ja és un problema perquè socialment ets un noi, però t’etiqueten perquè no ets el més mascle i al final acabes deixant de fer esport”, afegeix l’Elia, integrant del FC Fènix, el primer equip format per futbolistes trans.
“Hi ha una croada antitrans. Diuen que tenim avantatges si competim contra persones cis (aquelles la identitat de gènere de les quals coincideix amb el sexe que els va ser assignat al nàixer), però no s’ha demostrat que tinguem més testosterona o estrògens. Les persones cis tampoc no suporten que els guanyem”, afegeix. No es va mostrar optimista sobre que la situació hagi de millorar.
“Em sap greu, però no ho crec. Mira els EUA o Hongria o el Regne Unit. Hi ha un augment de les agressions, especialment contra les persones trans i gais, com es veu a les estadístiques, però també hi ha moltes agressions que no es denuncien per por”, explica. Hugo Marlo va cantar el tema Tu luz, dedicat al jove Alan Montoliu, un menor Trans que es va suïcidar a Rubí el 2015 després de patir bullying.