PIRAGÜISME
Sorribes i Travé arranquen l’Europeu amb medalles
La de Ponts va ser plata i el de la Seu bronze en les proves de Patrulles K1
Els piragüistes lleidatans Laia Sorribes i Miquel Travé es van penjar medalles en la seua estrena en l’Europeu de Vaires-sur-Marne (França), com a part dels equips espanyols de Patrulles K1. La palista de Ponts (CN Mig Segre) va ser plata formant equip amb les basques Leire Goñi i Maialen Chorraut, mentre que Travé (Cadí CK) es va penjar el bronze en la prova masculina, juntament amb David Llorente i Pau Etxaniz, medallista olímpic al mateix canal on es disputa l’Europeu i també format al Cadí CK.
La primera prova amb medalles en joc va ser la femenina en Patrulles K1, en la qual l’equip espanyol va sortir en quarta posició i va anotar un temps de 100.50, que la va deixar al darrere de la República Txeca, l’equip immediatament anterior i que a la fi es va penjar l’or. Cap dels altres cinc equips va poder millorar els temps del triplet espanyol, per la qual cosa es va acabar penjant la plata que no va poder repetir en la prova de C1, perquè l’equip format per la lleidatana Núria Vilarrubla (Cadí CK), Klara Olazabal i Miren Lezcano no va sortir a competir.
Per la seua part, la Patrulla K1 masculina va ser bronze, amb un crono de 87.40, al darrere d’Alemanya, que va ser or (85.89) i França, plata (86.73). Travé va repetir ahir com a part de la patrulla C1, amb el també urgellenc Marc Vicente (Cadí CK) i Oier Díaz, acabant sisens.
Sorribes participarà avui en les sèries individuals de K1, Vilarrubla i Vicente en les de C1, i Travé baixarà en les dos proves.