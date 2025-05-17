ATLETISME
La Cursa de la Cirera espera a Corbins 450 atletes
L’edició número 12 se celebra l’1 de juny
Amb rècord d’inscripcions Corbins acollirà l’1 de juny vinent la 12 Cursa de la Cirera - 12 Memorial Jaume Florensa, que proposa dos distàncies, 5 i 10 quilòmetres, a més de carreres infantils. La prova la va presentar ahir a la Diputació el diputat i alcalde de Corbins, Jordi Verdú, acompanyat pel regidor d’Esports de Corbins, Jordi Camats; el representant territorial d’Esports, Xavier Serratosa; el tresorer de l’Associació Contra el Càncer de Lleida, Paco Urbiola; i el secretari tècnic del Consell Esportiu del Segrià, Ramon González. La prova espera 450 participants adults i 130 a les curses infantils i compta amb 120 voluntaris.
Un dels atractius de la carrera, segons van destacar els organitzadors, és que el recorregut discorre entre arbres fruiters, especialment cirerers. La carrera recorda Jaume Florensa, un atleta veí de Corbins que va destacar als anys cinquanta.
La Cursa de la Cirera té també un vessant solidari i 1 euro de cada inscripció es destinarà a l’Associació Contra el Càncer de Lleida (AEEC), que instal·larà una carpa a la meta.