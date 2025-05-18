FUTBOL
El camí de l’Atlètic Lleida a l’ascens arranca a Badalona
Afronta avui l’anada de la primera de les tres eliminatòries que ha de superar
El camí de l’Atlètic Lleida cap a l’ascens a la Segona RFEF arranca avui (12.30/Lleida TV) a Badalona, on comença la primera de les tres eliminatòries de play-off que ha de superar per pujar de categoria, en el que seria el seu segon ascens consecutiu.
Després d’un final de temporada molt sòlid, en el qual ha encadenat quatre victòries, el conjunt lleidatà va acabar la temporada regular en segona posició, la qual cosa li assegura disputar les dos primeres rondes de promoció –en les quals s’enfronten els rivals del grup V– amb la tornada a casa i amb l’avantatge que, en cas d’empat al final d’una possible pròrroga, superaria l’eliminatòria per la seua millor classificació en Lliga.
El seu rival en el primer encreuament serà el Badalona, un altre dels equips cridats a ascendir en l’arrancada de la temporada però que no va poder assegurar-se el lloc en la promoció d’ascens fins a l’última jornada. Després d’una molt mala arrancada de temporada i l’arribada de Jordi López a la banqueta, l’equip escapulat va poder pujar fins a la cinquena plaça després d’una gran ratxa per acabar la temporada, en la qual va acumular vuit partits invicte, amb sis victòries i dos empats, a més d’encaixar només dos derrotes en la segona volta, les mateixes que l’Atlètic Lleida.
El tècnic del conjunt lleidatà, Gabri García, va remarcar la bona ratxa dels dos equips abans d’arrancar l’eliminatòria: “Som, probablement, els dos millors equips de la segona volta. Ells són un equip històric que vol recuperar la categoria, mentre que nosaltres som un equip més jove, amb molta ambició. Serà una eliminatòria oberta, igualada i que es decidirà per detalls”, va declarar l’entrenador en la roda de premsa prèvia.
El tècnic de Sallent també va incidir que “arribem bé físicament, malgrat tenir una plantilla curta. Estem mentalment forts i aquest factor pot ser decisiu. La sensació de confiança ha estat present durant tot l’any”.
Els dos enfrontaments de la fase regular van acabar en empat (0-0 en la primera volta a Badalona i 1-1 al Ramon Farrús al març). El vencedor de l’encreuament s’enfrontarà a qui passi al Girona B-Peralada.