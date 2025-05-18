AUTOMOBILISME
Piastri firma la pole per mil·lèsimes a Imola, amb Alonso cinquè i Sainz sisè
L’australià Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, va reforçar el seu domini ahir en la classificació del Gran Premi de l’Emília-Romanya (Itàlia), a l’aconseguir la pole per una diferència de 34 mil·lèsimes de segon sobre el neerlandès Max Verstappen (Red Bull).
Piastri va aconseguir imposar-se a un Verstappen que en el primer intent de la tercera ronda de classificació (Q3) va ser més ràpid, però que es va haver de conformar finalment amb un segon lloc després de la millora de l’australià en la segona sortida a la pista.
Al darrere, el britànic George Russell (Mercedes) es va anotar la tercera posició i la quarta va ser per al seu compatriota Lando Norris (McLaren), que va tornar a quedar darrere del seu company d’equip en la lluita pel títol. I darrere dels pilots més en forma i amb els millors monoplaces apareixen per sorpresa els dos pilots espanyols.
Per a Fernando Alonso (Aston Martin), va ser sens dubte la millor classificació de la temporada. Sortirà cinquè avui després de firmar una gran última volta amb el pneumàtic mitjà, a priori més lent però més durador que el tou, que van utilitzar la resta de pilots menys el seu company Stroll, vuitè, i Russell. Carlos Sainz (Williams) va ser sisè, a una mil·lèsima d’Alonso.