PIRAGÜISME
Travé i Dòria, campions d’Europa en la prova de C1
Van firmar un doblet per al Cadí CK i el de la Seu també va ser cinquè en K1
El palista de la Seu d’Urgell Miquel Travé es va proclamar ahir campió d’Europa d’eslàlom en C1, una prova absolutament dominada pel Cadí CK, perquè la seua companya d’equip, l’andorrana Mònica Dòria, es va imposar en la prova femenina de canoa, penjant-se també l’or al canal olímpic de Vaires-sur-Marne, seu de la competició.
El títol d’ahir va significar el segon metall de Travé en la competició francesa, després del bronze de dijous en Patrulles K1. El palista de la Seu, que abans va disputar la final de K1, en la qual va ser cinquè, ja va avisar del seu bon estat de forma en la semifinal, en la qual va empatar dalt de la taula de temps amb el local Nicolas Gestin, amb un temps de 89.70. No obstant, el lleidatà va baixar abans que el francès a la final, però la seua baixada de 87.32 va ser inabastable per a Gestin, que es va haver de conformar amb la plata (88.86) per una penalització a l’última porta. El podi el va completar l’eslovac Ziga Lin Hocevar (89.01), mentre que l’altre representant masculí lleidatà en el C1, el jove Marc Vicente (Cadí CK), va ser vint-i-setè en la semifinal i no va entrar en la lluita per les medalles. De fet, Travé va ser l’únic lleidatà que va assolir una final, malgrat que va participar en dos, perquè al seu or en C1 li va sumar una cinquena plaça a la final anterior de K1. No va poder igualar la marca de les semifinals (82.85), en les quals va ser segon, i va acabar cinquè el campionat (84.02), en el qual el txec Jiri Prskavec va sortir campió.
En la competició femenina de caiac, la ponsticana Laia Sorribes (CN Mig Segre), plata en Patrulles dijous juntament amb Maialen Chorraut –ahir cinquena– i Leire Goñi, es va quedar a prop d’assolir la final individual, però la seua quinzena plaça en les semifinals no va ser suficient. La quarta lleidatana en lliça va ser Núria Vilarrubla (Cadí CK), que va acabar 14a en les semifinals individuals de C1 i tampoc no es va poder ficar a la final, en què es va imposar la seua companya del Cadí CK Mònica Dòria (103.73). L’andorrana es va imposar a la final amb més de tres segons de marge sobre les seues competidores, les franceses Laurene Roisin, segona, i Doriane Delassus, tercera.