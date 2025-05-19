FUTBOL
Ascens èpic de l’AEM B a casa
Les lleidatanes es van imposar amb un solitari gol de Júlia Corredera en l’últim minut de partit contra l’Arratia. Després del xiulet final es va desencadenar una gran festa en un Recasens desbordant
❘ lleida ❘ L’AEM B va fer història ahir després d’imposar-se per 1-0 a l’Arratia en la tornada de l’eliminatòria de play-off d’ascens a Segunda RFEF amb un gol in extremis de Júlia Corredera. Les de Vero Moreno no van fallar en un Recasens a vessar després d’aconseguir un empat a zero en l’anada que, sumat al triomf a casa, els va permetre materialitzar un treballat ascens a la categoria de bronze, l’immediatament inferior al seu primer equip.
En els primers minuts del partit, el filial lleidatà va sortir al camp amb la clara intenció de dominar el partit. Les del Recasens van imposar el seu joc i van estar a punt d’avançar-se amb dos mans en mans d’Abril Francés que la davantera lleidatana no va aconseguir materialitzar.
Amb el discórrer dels minuts, les de Biscaia van revertir la situació, però van ser incapaços de generar perill a un conjunt lleidatà que es va mostrar molt segur en defensa. A la represa, l’AEM B va tornar a prendre el control i, de nou, Abril Francés va tenir el gol a les botes amb un xut llunyà que va marxar vorejant el travesser.
Tanmateix, al minut 55, l’Arratia va tenir la més clara del partit després d’un contraatac que va acabar amb una rematada d’Artaraz que es va estavellar al pal dret de la porteria defensada per Xènia Siuraneta. Després d’aquest inici tan intens, el ritme de partit va baixar dràsticament i es va estancar en una fase de molt centrocampistmo en la qual cap dels dos conjunts no va generar oportunitats manifestes de gol.
Tot semblava encaminar-se a una pròrroga duríssima, però al minut 89, l’AEM va aconseguir obrir el marcador amb una rematada de Júlia Corredera procedent d’un córner, desfermant així la bogeria en un Recasens absolutament encomanat amb les seues.
Després del gol, l’AEM va resistir les envestides finals d’un Arratia que no va poder evitar l’ascens de les lleidatanes i la posterior festa que es va desencadenar tant al terreny de joc com a les grades, amb invasió de camp inclosa per celebrar la gesta en el centenari del club.
Vero Moreno: “És un premi a anys de treball”
Després del partit, l’entrenadora del filial de l’AEM, Vero Moreno, va destacar que “l’ascens és un premi brutal després de molts anys de treball”. “Aconseguir-ho d’aquesta manera és la bellesa que té el futbol. Estem molt contentes i emocionades per tota la feina que hi ha darrere d’aquest objectiu”, va afegir l’entrenadora del conjunt lleidatà. D’altra banda, també va apuntar que el gol in extremis de Júlia Corredera va fer “justícia” al que va veure durant l’eliminatòria, que es va mantenir empatada sense gols fins a l’últim minut del partit de tornada al Recasens.