“Han dominat el ritme”
Gerard Encuentra. El tècnic lleidatà va lamentar haver-se “posat sis amunt, perquè era el nostre moment, però han tornat ràpid i se n’han aprofitat”
d. tejedor
❘ lleida ❘ Gerard Encuentra, entrenador de l’Hiopos Lleida, va reconèixer haver “fet trenta minuts molt igualats” malgrat que en el “moment clau del partit, una antiesportiva fa que se’n vagin de sis punts, i a continuació ens fan un triple”.
El tècnic es va mostrar resignat davant del nivell visitant. “Es troben molt còmodes, controlen el ritme i se n’aprofiten, tenen molt bon equip, saben jugar molt bé i així ho han demostrat. Són molt bons, no es posen nerviosos en els vint-i-quatre segons de possessió, saben jugar molt, es troben, tenen molta qualitat, passen bé la pilota i tenen dos bases que són dos ordinadors. Marce i Bruno han dominat el ritme en el tram final, han estat tranquils i nosaltres no hem pogut accelerar el ritme”, va assenyalar Encuentra.
Davant d’aquesta qualitat visitant el tècnic va confessar haver “fet moltes coses tàctiques. Amb Pierre fèiem un tipus de defensa amb el bloqueig directe, hem intentat incomodar-los, fent canvis en el bloqueig perquè no traguessin tanta generació”.
Encuentra va negar que “el tema físic hagi afectat, crec que a casa sempre hi posem una mica més de cor. La clau ha estat posar-nos sis amunt, era el nostre moment, però han tornat ràpid i allà s’han aprofitat”. Preguntat per la seua sensació al tornar al Barris Nord després de l’anunci de la renovació, va dir estar molt emocionat: “És indescriptible, agraïment, orgull, pell de gallina, ha estat una passada l’ovació amb què m’han rebut, igual que el mural que ha fet el Nucli Bordeus, que ha estat espectacular. No sabria descriure amb paraules la sensació, és una cosa màgica”, va dir el tècnic.
Nucli Burdeus volia ‘rebre’ com cal Vidorreta
La penya Nucli Bordeus va tornar a superar-se. Abans de l’inici del partit va desplegar una enorme pancarta dedicada a Txus Vidorreta, que no la va poder veure perquè es va absentar per una indisposició. Hi apareixia una imatge de Gerard Encuentra amb el lema “Volies dormir?”, i a sota el missatge: “Benvingut al teu malson.”
Dos seguidors s’encaren amb Encuentra
Al final del partit, mentre Gerard Encuentra entrava al túnel dels vestidors, dos seguidors del Tenerife es van encarar amb ell enviant-lo a dormir, com va fer Vidorreta en el partit d’anada. La ràpida intervenció dels Mossos va evitar un aldarull amb aficionats de l’Hiopos, que els van recriminar l’acció.
El Barça no podrà ser cap de sèrie
El Barça va perdre ahir a Vitòria, on va acumular dos baixes més, Satoransky i Brizuela, i no podrà ser cap de sèrie en el play-off, al qual s’atansa el Baskonia.