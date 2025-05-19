ELS
Al llindar del descens
L’Alpicat cau a Sant Just per la mínima i haurà de guanyar els dos partits restants de la sèrie per salvar la categoria. Un gol del local Xavier Crespo a tres minuts del final va decantar un duel molt igualat
El Lleida.net Alpicat va cedir ahir en el primer partit de la sèrie per mantenir-se a l’OK Lliga i es queda sense marge d’error per aconseguir la permanència després de caure per la mínima a Sant Just (2-1), fruit d’un gol a tres minuts del final. El conjunt lleidatà, que afrontava l’eliminatòria obligat a guanyar algun partit fora de casa sense haver-ho fet encara aquesta campanya per emportar-se la sèrie, es va mantenir en el partit fins al final, ajudat per una gran actuació del porter Xavi Bosch, però l’equip local es va acabar emportant el primer punt gràcies a una brillant jugada individual de Xavier Crespo, que obliga l’equip lleidatà a guanyar els dos partits restants si es vol salvar.
L’Alpicat va arrancar el partit cometent algunes imprecisions, que van permetre que el Sant Just posés a prova el porter Xavi Bosch des d’un inici. No obstant, el meta lleidatà va respondre molt bé als primers intents de Xavier Crespo i Gerard Miquel, el segon molt clar després d’una pèrdua de l’Alpicat.
L’equip local proposava un joc més directe, provant de buscar llançaments ràpids que no van aconseguir sorprendre un Xavi Bosch com sempre molt fiable. No obstant, l’Alpicat va ser qui va tenir l’ocasió més clara per trencar la igualada inicial, en un tir potent de Munné a què va respondre bé l’exllistat Elagi Deitg el 13.
Poc després va ser Joan Ramon Serret qui hauria pogut avançar els seus però va definir alt en un contraatac que aviat es va convertir en un atac local en el qual Marc Vázquez, de l’Alpicat, va rebre la cartolina blava. Joan Pujalte va llançar la falta directa i, de nou, Xavi Bosch li va tornar a guanyar la partida, però el mateix Pujalte va recuperar la pilota enganxada a la tanca de darrere de la porteria i va trobar l’1-0 amb una fuetada directa a l’escaire.
L’Alpicat va acusar el cop i va estar a punt d’encaixar el segon en una altra ocasió clara d’Àlex Joseph en el minut 17. Iago Vázquez va provar de trobar la reacció per a l’Alpicat amb dos intents en els últims compassos de primer temps, en què Xavi Bosch va haver d’intervenir una última vegada amb un tir del Sant Just des del seu propi camp que es va enverinar.
Malgrat una clara ocasió marrada per Pujalte tot just sortir dels vestidors, va ser l’Alpicat que va assetjar més la porteria local a la recerca de l’empat. Jan Munné va ser qui va trobar més opcions de tir en un inici, davant d’una defensa molt enclosa dels locals. La pujada de línies de l’Alpicat propiciava que l’equip local tingués algunes opcions de sortir al contraatac que no van fer efecte, com tampoc no ho va fer un llançament de penal de Borja López al minut 34, que es va trobar amb una gran doble intervenció del porter lleidatà. La parada de Xavi Bosch va tenir valor gairebé doble, perquè quan havia passat poc més d’un minut des del penal, Mats Zilken va igualar el duel amb una fuetada de mitjana distància en una transició ofensiva de l’Alpicat (1-1).
Amb l’empat, el partit es va obrir, deixant espais perquè el Sant Just tornés a trobar rematades amb certa continuïtat, encara que gairebé sempre amb poc encert. De fet, els pocs tirs que van trobar porteria van tornar a ser de Pujalte, a falta de vuit minuts i de quatre, però en les dos ocasions va topar amb el casc de Xavi Bosch, que també va aparèixer enmig de les dos accions per tapar la definició de Burguillos en un dos contra un a la seua àrea.
No obstant, no va poder fer res en una brillant definició de Xavier Crespo apareixent per darrere de la porteria, que va picar la pilota i va anotar el 2-1 amb un cacau imparable. L’Alpicat va arriscar jugant sense porter en els últims instants, però no va trobar la manera de forçar la pròrroga i es queda sense marge d’error per salvar-se.