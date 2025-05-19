El Vallfogona guanya la Lliga i puja
L’equip de la Noguera es va proclamar campió del Grup 15 i va aconseguir el bitllet d’ascens directe a Segona Catalana. Després del partit, la plantilla ho va celebrar amb una rua per la localitat
El Vallfogona es va proclamar campió del Grup 15 i va aconseguir l’ascens directe a Segona Catalana després de derrotar 3-1 3l Coll de Nargó. Els visitants es van avançar al marcador després d’una bona jugada al contraatac que va culminar Miguel (0-1). Ràpidament, el Vallfogona va reaccionar amb dos gols d’Assan (2-1), i amb aquest resultat es va arribar al descans. A la segona part, els locals es van llançar a l’atac a la recerca del gol que els donés la tranquil·litat i van tenir un parell d’ocasions clares que va aturar el porter rival. Al minut 83, Pol va rematar una pilota a la sortida d’un córner i va fer el gol que sentenciava el partit i el campionat de lliga. Una vegada acabat el partit, jugadors i aficionats del Vallfogona van celebrar el triomf junts amb una rua pel poble.