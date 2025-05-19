AUTOMOBILISME
Verstappen anima el Mundial davant McLaren
El neerlandès guanya a Imola, on Sainz acaba vuitè i Alonso és onzè
El neerlandès Max Verstappen (Red Bull) va aconseguir ahir la victòria al GP de l’Emília-Romanya, regnant a Imola per quart any consecutiu i superant Oscar Piastri (McLaren), que no va poder defensar la pole i es va condemnar amb una innecessària parada a la volta 12. Amb dos parades amb el cotxe de seguretat en va tenir prou Verstappen per consolidar el seu avantatge, que va mantenir una vegada rellançada la cursa a deu girs per al final davant de la inoperància dels McLaren. Amb això, va sumar el seu segon triomf del curs i va encapçalar un podi en el qual el van acompanyar els dos McLaren. Piastri conserva el liderat del Mundial, ara amb 13 punts d’avantatge sobre Norris i 22 sobre Verstappen. Per la seua banda, Carlos Sainz (Williams) i Fernando Alonso (Aston Martin) van ser vuitè i onzè, respectivament.
Una vegada apagats els semàfors, Verstappen va donar una lliçó per superar el poleman i passar a comandar la prova a Imola. Russell es va quedar a mercè de Norris, que, després d’un primer intent en què gairebé se’n va anar per la gespa, va aconseguir superar-lo en l’onzè gir. Piastri va intentar un undercut sobre Mad Max i, després de reincorporar-se, va començar a pressionar-lo. Tanmateix, l’aparició del virtual safety car a la volta 29 per la parada del cotxe d’Esteban Ocon (Haas) en la recta entre els revolts 7 i 8 ho va fer saltar tot pels aires. Verstappen i els altres quatre pilots que encara no havien canviat rodes es van emportar parada gratis. Els Aston Martin, amb pneumàtics utilitzats d’unes 20 voltes, van començar a perdre posicions, caient a la dotzena plaça Alonso. Els Ferrari, en canvi, evidenciaven el seu gran ritme amb el compost mitjà. Hamilton va ascendir a la cinquena posició i Leclerc a la sisena. Aleshores, el guió va tornar a canviar. Un altre problema mecànic al monoplaça de Kimi Antonelli (Mercedes). Verstappen va fer llavors la seua segona parada gratuïta per posar el segon joc de durs, igual que un Norris que es postulava. A la volta 53, quan es va rellançar la cursa, Piastri no va cedir el lloc i el neerlandès va començar a escapar-se, aprofitant la lluita dels McLaren. A només cinc voltes per al final, Norris va aconseguir superar el seu company, però el líder Verstappen ja era a 5 segons i ningú no va aconseguir caçar-lo. D’aquesta forma, el neerlandès va encapçalar el podi a Imola amb els McLaren al darrere.