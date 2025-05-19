Victòria estèril del Juneda, que baixa a Segona
El Juneda es va acomiadar de Primera Catalana imposant-se al Júpiter (3-1) en un bon partit. Però malgrat la victòria, els altres resultats que s’havien de donar no van succeir i l’equip de Pau Barrufet jugarà la temporada vinent a Segona. El partit va ser molt dinàmic davant d’un rival classificat per al play-off d’ascens, i al minut 14, el visitant Sánchez va fer que Roca es lluís. Una jugada de Masbernat per banda dreta va acabar amb Aixalà sol davant del porter del Júpiter, però el seu xut va sortir alt. Genescà va posar en avantatge els seus amb un gol (0-1) al minut 39, però abans del descans Pifarré va empatar per al Juneda (1-1). Ja a la segona part el Júpiter es va tornar a avançar en una bimba filtrada a l’àrea que Moneo va convertir en l’1-2. El Juneda no es rendia i al minut 71, una centrada de Lahuerta va arribar a l’àrea a Mayoral, que va fer pujar el 2-2. Tan sols un minut després, en el servei d’una falta, Sans va marcar el 3-2 per donar la victòria al Juneda per acomiadar-se de Primera.