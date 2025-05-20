FUTBOL
LaLiga solapa horaris amb la final femenina de Champions
Crítiques a Tebas al fer coincidir duels pel descens amb el Barça femení
La pròxima final de la Women’s Champions League, que enfrontarà el FC Barcelona i l’Arsenal a Lisboa dissabte a les 18.00 hores, suposa una de les fites més importants del futbol femení espanyol. Tanmateix, aquesta celebració de l’esport femení està en risc de passar desapercebuda per una controvertida decisió de LaLiga, presidida per Javier Tebas, que ha programat diversos partits masculins amb interès directe al mateix temps que es disputa aquesta històrica final.
En l’última jornada de Lliga, equips com l’Espanyol i el Leganés lluitaran per evitar el descens a Segona divisió a les 18.30 hores, tot just mitja hora després de l’inici de la final femenina europea.
Aquest solapament obliga els aficionats a triar entre dos esdeveniments esportius de gran rellevància, posant en evidència la falta de coordinació entre els organitzadors de les dos competicions.
LaLiga ha decidit fraccionar els horaris de la jornada final en cinc franges diferents, trencant amb la tradició que tots els partits amb algun objectiu en joc comencin simultàniament. Encara que s’ha separat la lluita pels llocs europeus de la batalla per la permanència, ambdós blocs coincidiran amb un dels esdeveniments més importants del futbol femení aquesta temporada. Javier Tebas i els responsables de LaLiga estan rebent nombroses crítiques per aquesta decisió que molts interpreten com una falta de sensibilitat cap al creixement del futbol femení.
La situació reflecteix les dificultats per integrar adequadament les dos competicions a un calendari cada vegada més saturat, especialment quan el Barça femení ha aconseguit posicionar-se com un dels millors equips d’Europa.
Aquest conflicte d’horaris posa en relleu els desafiaments pendents per aconseguir una coexistència harmoniosa entre el consolidat futbol masculí i l’emergent futbol femení, que continua guanyant popularitat i reconeixement a nivell nacional i internacional.
Poc és el que es jugarà en aquesta última jornada de la Lliga, ja que gairebé tot està decidit. Amb el Barça campió, ja hi ha equips definits per a la Supercopa d’Espanya i la Champions League, com també un equip per a l’Europa League i dos que perdran la categoria. Tanmateix, encara s’ha de decidir la segona plaça que dona dret a jugar l’Europa League, la de la Conference League i una del descens.
La renovació de Flick s’anunciarà demà
El FC Barcelona i Hansi Flick faran oficial demà la renovació de l’entrenador alemany, segons va avançar Mundo Deportivo. L’actual tècnic blaugrana, que ha liderat l’equip cap a la conquesta de tres títols en la seua primera temporada al capdavant de la banqueta culer, ampliarà el seu vincle contractual amb l’entitat catalana fins al juny del 2027. En relació amb Flick, el lleidatà Ramon Planes va revelar a la SER que quan era director esportiu del Barça el Bayern entrenat per l’avui tècnic barcelonista va voler fitxar Pedri, que jugava al Las Palmas, però ja estava compromès amb el club blaugrana.
Lamine portarà el 10 la pròxima temporada
Lamine Yamal serà el 10 del Barça la pròxima temporada. El compte d’X Memorabilia 1899 va confirmar que heretarà el dorsal de Messi que ara porta Ansu Fati. Aquest fet es produirà una vegada que el davanter compleixi els 18 anys el 13 de juliol.
Osasuna estudia seguir denunciant el Barça
L’Osasuna encara sospesa si continua la batalla legal per presumpta alineació indeguda d’Iñigo Martínez en el partit de Lliga que va perdre amb el FC Barcelona el passat 27 de març.