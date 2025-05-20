FUTBOL
El possible ascens de l’Atlètic Lleida passa per les Canàries
Si supera les dos eliminatòries catalanes, s’enfrontarà a un rival del grup 12
L’Atlètic Lleida va conèixer ahir de quin grup sortiria el seu rival en l’última eliminatòria de play-off d’ascens a Segona RFEF, en cas que el conjunt lleidatà superi els dos encreuaments amb rivals del seu mateix grup, el català. Segons el sorteig celebrat ahir a la seu de l’RFEF de Las Rozas –en el qual també es va sortejar la segona i definitiva ronda d’ascens a Primera RFEF–, l’equip guanyador del play-off del grup V, el de l’Atlètic Lleida, disputarà l’eliminatòria final davant d’un rival del grup 12, el canari, amb l’afegit que la tornada es jugarà a les Canàries.
El conjunt lleidatà va empatar l’anada de la primera eliminatòria davant del Badalona (2-2), que es resoldrà aquest dissabte al Ramon Farrús, amb avantatge per a l’equip lleidatà, perquè a l’haver quedat segon a la Lliga passarà de ronda si es manté l’empat al final de la pròrroga. El vencedor de l’Atlètic Lleida-Badalona jugarà la final autonòmica contra Girona B o Peralada, que protagonitzen l’altra eliminatòria, amb avantatge de 0-1 del filial gironí. El vencedor entre aquests quatre equips es jugarà l’ascens davant d’un d’aquests quatre equips: el Tamaraceite o el San Fernando, ambdós de Gran Canària, l’Ibarra tinerfeny o el Mensajero de La Palma. Mensajero i San Fernando van empatar en l’anada del seu encreuament (1-1) i l’Ibarra va superar per la mínima el Tamaraceite (1-0).