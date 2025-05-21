Arnau Farré aconsegueix al GP del Japó el primer podi en el Mundial
El lleidatà Arnau Farré va disputar aquest cap de setmana passat el Gran Premi del Japó, tercera prova del Mundial de Trial2 en el qual va aconseguir el seu primer podi de l’any. El pilot de Vilanova de Segrià va pujar al tercer calaix el primer dia de competició, empatat a 30 punts amb el britànic Harry Hemingway. Diumenge no va tenir tanta fortuna i només va poder ser setè, així que ara ocupa el sisè lloc a la general del campionat.