L'Hiopos Lleida preveu mantenir el preu dels abonaments per a la pròxima temporada
No té intenció d’apujar el preu dels carnets. Tancarà l’exercici amb gairebé un milió més de despeses i preveu un pressupost entorn dels 5 milions la pròxima temporada
Al marge dels moviments que hi haurà a la plantilla i que la direcció esportiva ja està mans a l’obra des de fa setmanes, una vegada es va assegurar virtualment la permanència una campanya més a la Lliga ACB, l’Hiopos Lleida també treballa en la faceta econòmica, en la qual es farà un pas endavant. Les dos principals mesures que té decidit aplicar la junta directiva per a la pròxima temporada són la congelació dels abonaments i un increment del pressupost.
El club té intenció de mantenir el preu dels carnets, tret d’algun increment puntual en alguna zona, de tal manera que el més barat continuaria costant 275 euros (darrere de les cistelles), seguint amb els 295 euros de les zones 3 i 4, la grada que es coneix popularment com a Dragon Khan, així com els laterals inferiors i la zona 10.
Els abonaments més cars seran les zones centrals 5 i 6, situades darrere de les banquetes, i algunes files (a partir de la 7) de les zones 1 i 2 de la grada principal, que costaven aquest any 395 euros.
L’objectiu del club és renovar els 4.000 abonats d’aquest any i si és possible augmentar lleugerament aquesta xifra, ja que la majoria de localitats restants fins a les 6.100 estaven reservades aquest any per a entrades i compromisos de l’ACB.
En l’apartat econòmic, els moviments que ha hagut de fer el club al llarg de la temporada ha provocat que les despeses s’hagin disparat per sobre de les previsions. S’han donat cinc baixes (Dee Bost, Cooke, Goodwin, Caicedo i Van der Vuurst), negociant la rescissió, i s’ha incorporat Batemon, Hamilton, Mikel Sanz i Wiggins.
Albert Aliaga ja va reconèixer un parell de setmanes enrere que “pensàvem inicialment que ens en aniríem a un pressupost entorn dels 3,8 milions d’euros, però al final acabarem amb 4,6 o 4,7 milions, gairebé un milió més del que pensàvem, la qual cosa vol dir que tots, nosaltres els primers, haurem de fer un esforç més”, va avisar. En aquest sentit, la junta directiva preveu augmentar el pressupost entorn dels 5 milions d’euros.
A falta del duel contra l’Unicaja, la mitjana d’assistència al Barris Nord aquesta temporada està en 5.363 espectadors.
El Barris Nord, amb una mitjana d’assistència de 5.363 espectadors
Quan tan sols falta un partit per jugar-se al Barris Nord d’aquesta fase regular, el que enfrontarà aquest diumenge l’Hiopos Lleida a l’Unicaja (12.00), dels setze encontres disputats fins a la data al coliseu lleidatà, tan sols en un s’ha registrat una entrada per sota dels 5.000 espectadors, davant del Dreamland Gran Canària (4.987). En sis partits es va superar aquesta xifra lleugerament, mentre que les millors assistències es van registrar, com era d’esperar, amb les visites del Barça, amb ple absolut (6.100 espectadors) en l’estrena de l’ACB a casa, i del Reial Madrid, amb 6.016, mentre que contra el Bàsquet Girona es va vorejar el ple (5.983) i en l’altre derbi català davant del Joventut es van superar els 5.700 assistents.
Encuentra reconeix que no hauria saludat Vidorreta si ell no ho feia
Gerard Encuentra va ser el protagonista convidat del pòdcast satíric La sotana, en el qual va repassar tota l’actualitat de l’Hiopos Lleida, l’assoliment de la permanència, el futur i també el present, amb menció especial al partit de diumenge davant del Tenerife i l’absència de Txus Vidorreta, que no va acudir al Barris Nord per una indisposició. El tècnic va reconèixer que no hauria saludat el seu col·lega tinerfeny si aquest no hagués anat primer a saludar-lo.