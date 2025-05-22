HOQUEI
El Mollerussa es juga l’ascens dissabte a casa
És líder i pujarà a Nacional Catalana si derrota el Noia, segon a dos punts
El CH Mollerussa serà el nou equip de Nacional Catalana –tercera categoria estatal– si venç dissabte, a casa, el Noia (18.00). A falta de dos jornades per al final de la fase regular l’equip del Pla d’Urgell és líder del Grup A de Primera Catalana, amb 81 punts i rep el segon classificat, el Noia, que en té 79. Ambdós equips tenen assegurat el play-off d’ascens, ja que la distància que mantenen respecte al tercer classificat és abismal –el Barberà té 60 punts.
“Si guanyem pugem perquè el primer de cada grup ascendeix directe”, explica Marc Soler, Marsu, entrenador de l’equip. El domini de l’hoquei lleidatà és total en aquesta categoria, ja que el líder del Grup B és el Cadí de la Seu d’Urgell, amb 71 punts, amb dos d’avantatge sobre el Manlleu. Té també el play-off assegurat i depèn de si mateix per pujar directe, per a la qual cosa en té prou amb guanyar els seus dos partits o esperar alguna entrepussada del rival.
El Mollerussa està firmant una temporada excepcional. Només ha perdut dos partits i n’ha empatat quatre. “Portem una barbaritat de punts, tant nosaltres com el Noia”, explica Marsu, que afronta la segona temporada com a entrenador de l’equip i admet que l’ascens era l’objectiu després que la passada temporada baixés de Nacional Catalana a Primera.
“La plantilla espera el partit de dissabte amb ganes”, afegeix. “Som conscients del que ens hi juguem. Estem amb confiança i tenim el suport de la nostra afició.”
Així, el Mollerussa arriba a aquest encontre havent encadenat set victòries. “Amb el play-off assegurat, fins i tot si empatem continuarem depenent de nosaltres mateixos per pujar en l’última jornada, però aquesta oportunitat, i a casa amb la nostra afició, la volem aprofitar”, reconeix.
Sobre el bon moment de l’hoquei lleidatà, explica que “són diversos clubs lleidatans els que porten anys treballant bé”. “També amb la base, que és la clau, i amb entrenadors de gran nivell com Edu Amat, Lluís Rodero, Mats Zilken o Sito Expósito”, conclou.
El Bell-lloc obre el play-off per tornar a OK Plata 20 anys després
El Club Patí Bell-lloc té també l’oportunitat de fer història i ratificar l’excel·lent moment de l’hoquei lleidatà. Després de firmar una magnífica fase regular en Nacional Catalana, que li va valer assegurar-se el play-off fa diverses setmanes, aquest dissabte arranca una fase que pot tornar-lo a una categoria, la segona a nivell estatal, en què no milita des de fa 20 anys.
El Bell-lloc obre el play-off a casa rebent en el partit d’anada l’Hoquei Club Castellar (19.00). La tornada serà el dia 30 i si fos necessari un tercer partit, que es jugaria de nou a Bell-lloc, seria l’1 de juny. L’altra eliminatòria del play-off la disputen el Caldes i el GEiEG de Girona. El club lleidatà, bressol inesgotable de jugadors, va militar a Segona entre 1995 i 2005.