Pierre Oriola afirma que vol continuar a l’Hiopos Lleida: "la idea és seguir en aquest projecte"
El de Tàrrega es confessa “il·lusionat” i veu la renovació “encaminada”
Pierre Oriola va mostrar aquest dimecres el seu desig de continuar la pròxima temporada a l’Hiopos Lleida, club que ja va mostrar fa dies la seua intenció de renovar el de Tàrrega i, segons va explicar ahir el jugador, la seua continuïtat està “encaminada”. “La idea és seguir en aquest projecte, continuar vinculat amb el Lleida”, va explicar després de la sessió d’entrenament d’ahir. “Ja ha tingut converses amb el president i a partir d’ara les negociacions les porta el meu agent, però tot està encaminat”, va afegir, i va especificar que “s’oficialitzarà quan s’oficialitzi i ara el que toca és centrar-se en els dos partits que falten per jugar”. Oriola es va confessar “feliç i content de la temporada que he fet i amb la il·lusió de poder seguir”.
Va confessar que, encara que el seu balanç de la temporada és positiu, al principi no li va resultar fàcil. “Ha estat un any molt positiu en què he anat de menys a més. Al principi no va ser fàcil, els tres primers mesos em va costar bastant l’adaptació, agafar el ritme... em va costar fer-me un lloc, però m’he anat sentint cada vegada més còmode, gràcies al Gerard, i m’he sabut adaptar”. Va afegir que “estic superfeliç i content d’haver ajudat l’equip i d’haver estat un jugador important aquesta temporada”.
De cara a la visita de l’Unicaja diumenge, va dir que “l’equip està bé després d’haver aconseguit la salvació a falta de 4 jornades. Estem contents i molt satisfets de la temporada... contents per l’afició i la gent de Lleida. Ha estat un premi enorme per a tothom haver aconseguit l’objectiu que teníem marcat al principi de temporada”.
Va assenyalar, d’altra banda, que “l’equip arriba bé a aquest últim partit a casa. Malgrat que ja estàvem salvats, l’equip va competir bé amb el Gran Canària i va competir bé amb el Tenerife i estem parlant de dos equips d’un gran nivell, que estan en play-off”.
“I ara ens enfrontem a l’Unicaja, un superequip que ve de guanyar la Champions i que va guanyar la Copa del Rei. Intentarem guanyar”, va afegir el jugador.
Va fer també un bon balanç dels partits jugats al Barris Nord i no va escatimar elogis a l’afició lleidatana. “Ha estat una temporada molt positiva. Ens hauria agradat guanyar més partits, n’hem guanyat vuit al Barris, que són la meitat dels disputats. Cada partit ha estat espectacular, millorant l’entrada d’espectadors cada vegada, i malgrat que hem tingut males ratxes la gent ha respost. Han estat el nostre sisè jugador i han sigut clau per aconseguir l’objectiu”. Per això, davant de l’Unicaja, va demanar “un últim esforç a l’afició. Ja sé que l’Aplec és dur, però hem de celebrar junts aquest últim partit a casa”.