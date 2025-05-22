INSTITUCIONS
Vicente Javaloyes, vocal del Comitè de Competició de l’Espanyola
Vicente Javaloyes, professor titular de l’INEFC Lleida a l’àrea de Gestió Esportiva, ha estat designat nou membre del Comitè de Competició de la Federació Espanyola d’Atletisme (RFEA) pel president d’aquesta entitat, Raúl Chapado. “És una satisfacció formar part d’una federació espanyola de la importància de la d’Atletisme”, explicava Javaloyes, que ja té experiència en aquesta àmbit, ja que entre el gener del 2000 i el juny del 2004 va ser membre del Comitè de Competició de la Federació Espanyola d’Hoquei Herba; entre el 2004 i el 2013 Jutge Únic d’Apel·lació en aquest mateix organisme, i entre l’agost del 2018 i el novembre del 2021, membre del Comitè Jurisdiccional de la Federació Espanyola de Futbol.
Jugador d’elit d’handbol en la seua etapa com a esportista, es va formar com a advocat i es va especialitzar en la gestió esportiva. A Lleida dirigeix des de fa anys el Màster en Gestió Esportiva de la UdL i ha exercit nombrosos càrrecs en diferents àmbits sempre relacionats amb l’esport i la gestió esportiva, així com en clubs com el Lleida Esportiu.