BÀSQUET
El Granada dubta de l’esportivitat de l’Hiopos Lleida: el seu president diu que no creu que en l’última jornada vulgui guanyar al Girona
La resposta d'Albert Aliaga: “nosaltres sortim en tots els partits a guanyar i a competir i aquest no serà una excepció”
Falten dos jornades perquè finalitzi la fase regular de la Lliga ACB i, amb el Corunya descendit, l’altra plaça de descens se la juguen el Granada i el Girona, que té dos victòries més que l’equip andalús. El Granada ha de jugar aquest diumenge a la pista del Madrid i tanca a casa davant de l’Andorra, mentre que el Girona visita diumenge el Barça i acomiada la fase rebent l’Hiopos Lleida. A Granada estan nerviosos i el seu president, Óscar Fernández, ha posat en dubte que el Lleida posi gaire interès a guanyar a Girona, encara que si perd diumenge a Madrid ja estarà descendit abans d’arribar a l’última jornada. “És més fàcil que nosaltres guanyem el Madrid que el Girona perdi contra el Lleida”, va dir Fernández en una entrevista a un mitjà local, en la qual es va tornar a queixar de l’arbitratge en la derrota davant dels lleidatans.
Albert Aliaga, president de l’Hiopos Lleida, li va respondre aquest dijous dient que “nosaltres sortim en tots els partits a guanyar i a competir i aquest no serà una excepció”. “Ens queden dos partits i volem acabar la Lliga guanyant els dos”, va afegir.
Després de la renovació de l’entrenador, Gerard Encuentra, que ha ampliat una temporada més el contracte que ara finalitzarà el 2027, el club esperarà que finalitzin aquests dos encontres per començar a confeccionar la plantilla. Així, tenen contracte en vigor Rafa Villar, Oriol Paulí i Mikel Sanz i, amb la renovació de Pierre Oriola encarrilada, interessen Batemon i Walden, encara que amb ells no serà fàcil.
Wiggins: “És la millor afició per a qui he jugat”
El pivot de l’Hiopos Lleida Demajeo Wiggins va destacar ahir el suport de l’afició lleidatana i va declarar que el partit de diumenge davant de l’Unicaja, l’últim a casa, és un bon moment “per donar les gràcies a l’afició”. “L’equip està bé, volem acabar aquesta bona temporada i donar les gràcies a l’afició pel seu suport durant l’any.”
El nord-americà va afegir que “estem molt feliços d’haver aconseguit la salvació i seguir la temporada que ve a l’ACB” i, incidint en l’afició lleidatana, va assenyalar que “ha estat magnífica des que vaig arribar. És la millor afició per a qui he jugat i és espectacular”.
Wiggins va destacar també el suport que li ha donat el tècnic de l’equip, Gerard Encuentra. “L’entrenador ha estat una gran ajuda per a mi, tant dins com fora de la pista. I els companys també m’han ajudat des del primer dia”, va comentar.“Em sento ara molt millor que quan vaig arribar. L’entrenador m’ha ajudat a millorar”, va insistir i va afegir que “l’ACB és una de les millors Lligues del món. Em va costar una mica adaptar-me, però ho he aconseguit gràcies a l’equip i al club, i he acabat trobant-me molt bé al club i a la ciutat”.