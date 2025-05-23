TENIS
El tenista lleidatà Albert Pedrico Kravtsov: “Vull guanyar Grand Slams”
És el número 717 del rànquing mundial amb 38 punts ATP. Als seus 19 anys, està competint a la Divisió U d’universitats als Estats Units
L’elit del tenis mundial és un espai reservat per a uns quants elegits. I entre tots els tenistes emergents que aspiren a aconseguir-ho figura Albert Pedrico Kravtsov. El tenista de Torrefarrera, de 19 anys, competeix actualment en la Divisió U d’universitats als Estats Units, i es troba al lloc 717 del rànquing mundial amb 38 punts ATP. “Els meus objectius a curt termini són arribar a viure del tenis i competir en els grans tornejos, durant tot l’any, contra els millors del món”, declara Pedrico en declaracions a SEGRE.
El del planter del Club Natació Lleida creu en les seues opcions d’assolir el cim i subratlla que el seu somni “sempre ha estat guanyar Grand Slams, un repte que només l’assoleixen uns quants, però que mai vull deixar de perseguir”.
Malgrat la seua joventut, no peca d’immaduresa, tenint clar que “he de continuar donant el millor de mi mateix en cada entrenament. Hi ha molts jugadors allà fora que es deixen la pell cada dia i no pots deixar que et guanyin en això, és l’únic que depèn de tu”. El lleidatà dona importància a la seua millora tant dins com fora de la pista, entrenant-se cinc hores al dia tant físicament com mentalment. Així, el rookie de la universitat de Texas va aconseguir un subcampionat per equips a la màxima divisió de la lliga universitària. “Les meues virtuts són la solidesa al fons de pista i que soc un jugador complet. El canvi més gran que he fet ha estat en la mentalitat. Gràcies al meu entorn em vaig adonar que es necessita saber competir i no abaixar el cap tots els dies si vols arribar a ser professional en el tenis”, subratlla Pedrico.
El seu cop més característic és el revés en una mà, inspirat pel seu ídol, Roger Federer. “L’he admirat com a tenista i com a persona. M’ha influït en la mentalitat guanyadora”, manifesta Pedrico. Aquesta actitud l’ha portat a grans actuacions en tornejos importants, on destaca la plata en el torneig Future M25 de Vic. “El millor record que tinc va ser l’any passat i és quan vaig començar a jugar només tornejos professionals. En aquella època, venia de no guanyar gaires partits. Vaig arribar a Vic confiat, vaig passar la fase prèvia i vaig quedar subcampió.”
Del Club Natació Lleida als Estats Units passant per Barcelona
El recorregut per poder lluitar pel somni de ser tenista professional és una constant presa de decisions amb una responsabilitat més gran que la que li correspondria per edat. Albert Pedrico s’entrenava des dels cinc anys al Club Natació Lleida per influència paterna. Anys més tard el van seleccionar a la Federació de Lleida, però una decisió als 14 anys li va canviar la vida per sempre. “Des de petit volia ser professional i als 14 anys vaig prendre la decisió de mudar-me a Barcelona per competir al més alt nivell. El primer any va ser bastant dur, ja que vaig deixar de veure tots els meus amics i família durant gran part del temps”, explica. Gràcies al seu esforç en el passat, avui dia està a la segona universitat millor valorada de tenis als Estats Units. Amb relació a aquesta nova experiència, analitza que “és un canvi que vaig decidir fer per continuar millorant i estar més preparat per ser professional. Estic aprenent i valoro de manera molt positiva la meua nova etapa. Cada dia soc millor”.