La falta de gol deixa l'Atlètic Lleida fora del play-off (0-1)
Un golàs del Badalona a l'inici de la segona meitat ha decidit l'eliminatòria davant d'un Atlètic Lleida sense punteria
Una primera meitat amb molt respecte entre els dos equips, amb un Atlètic Lleida superior dominant el joc amb la pilota, però no trobava la fluïdesa habitual dins de l'àrea visitant. El partit era molt físic al centre del camp amb moltes faltes i poca continuïtat on els lleidatans es trobaven còmodes.
A la represa, ha arribat l'acció clau del partit amb un golàs de Toni Larrosa, al minut 49, per batre a Pau Torres i deixar l'eliminatòria costa amunt per l'Atlètic Lleida. El Badalona ha millorat després del gol jugant sense pressió i eren els locals qui buscaven desesperadament l'empat amb més cor que joc.
Amb l'entrada de Cucurull han arribat les dues ocasions més clares per l'Atlètic al minut 80, però Azón ha tret una gran mà per evitar l'empat. El Badalona ha defensat molt bé als minuts finals tot i la pólvora que tenia l'equip de Gabri sobre el terreny de joc i s'ha endut una eliminatòria molt ajustada.