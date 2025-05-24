BÀSQUET
“Tots hauríem firmat arribar salvats”
Encuentra celebra rebre sense pressió l’Unicaja, “un dels millors d’Europa”
L’Hiopos Lleida es prepara per disputar el seu últim partit a casa de la temporada rebent l’Unicaja Màlaga, actual campió de la Copa del Rei, amb la il·lusió d’acomiadar-se de l’afició donant una bona imatge davant d’“un dels millors equips d’Europa”, en un matx que els lleidatans afronten amb la permanència assegurada.
“És el partit perfecte per acomiadar-nos de la nostra afició en aquesta temporada que ha estat tan intensa, amb la sort de no estar jugant-nos-hi la salvació”, va manifestar el tècnic dels lleidatans, Gerard Encuentra.
L’entrenador va destacar que jugar sense la tensió d’haver d’assegurar la permanència els permetrà disfrutar més del xoc i es va mostrar molt content per haver-se salvat ja. “Si al principi de temporada ens haguessin dit que arribaríem a aquests últims partits amb la salvació assegurada, ho hauríem firmat tots”, va afirmar.
A més, el tècnic també va ser preguntat per les recents declaracions del president del Covirán Granada, Óscar Fernández, dubtant que el conjunt lleidatà pugui guanyar a Girona en l’última jornada. En la línia del que va expressar a SEGRE el president, Albert Aliaga, Encuentra es va limitar a dir que “si vol dubtar de la nostra professionalitat, allà ell. Tenim molt clar que ens queden dos partits i que ho volem fer bé en els dos. La temporada són 34 partits i posa cadascú al seu lloc”.
L’entrenador també va indicar que, al tenir ambdós equips els seus objectius complerts (l’Unicaja té assegurat el factor pista en el play-off), el duel podria servir per provar noves variants en els dos equips. De fet, va reconèixer que “davant de l’Unicaja, guanyes un partit de cada 20, perquè són millors en molts aspectes. Però, al no jugar-nos-hi res, ens podem permetre provar algunes coses per incomodar-los que segurament no intentaríem si ens hi estiguéssim jugant la salvació”.
Encuentra, a més, va voler destacar el paper fonamental de l’afició en la consecució de la permanència: “Han estat una peça clau de la permanència d’aquest any, igual que els últims anys”, va recalcar, a banda d’animar que la gent acudeixi al matx malgrat la coincidència amb l’Aplec del Caragol. “És una festa molt llarga i diumenge vinent al matí és un bon moment per desconnectar una mica i venir al Barris Nord”, va concloure.