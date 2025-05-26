TENIS
Ascens del CTT Mollerussa
L’equip del Pla d’Urgell recupera la plaça a Divisió d’Honor un any després d’haver-la perdut. Puja al derrotar per 4-2 el Valls del Nord
El CTT Mollerussa Prefabricats Pujol tornarà a jugar la pròxima temporada a Divisió d’Honor, la categoria de plata del tenis taula estatal, un any després del seu descens. L’equip, que està format per Eric Calderó, Ivan Fernández, Cristian Fernández, Marc Miró i l’argentí Alexis Damián Orencel, ha certificat l’ascens en la fase que s’ha disputat a Madrid, al guanyar 4-2 el Valls del Nord ORX andorrà.
Amb aquesta victòria, l’equip del Pla d’Urgell aconsegueix l’ascens per la via ràpida, ja que en el cas d’haver perdut hauria tingut una segona oportunitat, que ja no va caldre. La fase d’ascens ha reunit divuit equips a Madrid.
Ivan Fernández va aportar el primer punt per al CTT Mollerussa al derrotar per 3-1 Oriol Martínez, mentre que Alexis Damián Orencel va posar el 2-0 en el marcador parcial al batre Josep Maria Blancafort també per 3-1.
L’equip andorrà va retallar distàncies amb la victòria de l’italià Asessandro Soraci sobre Eric Calderó per 1-3 i el tercer punt per als del Pla el va sumar Orencel davant d’Oriol Martínez per 3-0. Soraci va donar el segon punt al seu equip al superar Fernández i Calderó va certificar l’ascens al guanyar per 3-0 Blancafort.
El CTT Mollerussa puja de categoria després de quedar campió del seu grup amb divuit victòries i només quatre derrotes. És la tercera vegada en la història del club que competirà a la Divisió d’Honor i l’objectiu és reforçar l’equip per fer un projecte sòlid i consolidar-se a la categoria.