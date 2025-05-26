Forcen el tercer partit
L’Alpicat s’imposa en el duel a cara o creu davant del Sant Just i es jugarà la salvació diumenge a domicili. Els gols de Ballestero i Iago Vázquez van resoldre un xoc molt sòlid dels lleidatans
El Lleida.net Alpicat es va imposar en el seu duel a cara o creu davant del Sant Just (2-0) i va forçar el tercer i definitiu partit per dilucidar quin dels dos equips es queda a l’OK Lliga i quin descendirà. El conjunt lleidatà afrontava el xoc sense marge d’error després de perdre el primer duel de la sèrie a domicili i, malgrat que va notar els nervis en l’arrancada, va aconseguir mostrar una imatge molt sòlida, en la línia dels encontres que ha disputat durant tota la temporada davant de la seua afició, per aconseguir el seu únic objectiu, allargar un partit més la temporada. Així, els gols de David Ballestero i Iago Vázquez van valer per superar el rival i forçar una altra final, que es disputarà diumenge a Sant Just.
En un inici, va ser el Sant Just qui es va mostrar més còmode sobre la pista, dominant la bola i forçant les primeres intervencions de Xavi Bosch, sempre molt segur en els intents rivals, especialment els de Cabezas i Xavi Crespo, que van generar dos accions clares de forma gairebé consectutiva abans el minut 7. La bona arrancada de l’equip visitant va provocar que Sito Expósito demanés un temps mort, que va resultar ser un punt d’inflexió en el guió.
A la represa, l’Alpicat es va convertir en el dominador i va començar a atansar-se a la porteria d’Elagi Deitg, amb constants internades per l’esquerra de Jan Munné. El conjunt lleidatà no parava d’intentar-ho i, quan semblava que havia deixat escapar la seua millor ocasió, en una segona jugada que Zilken va rematar alta després d’un rebot a la paret, va trobar l’1-0. Va ser Ballestero qui va aconseguir batre Deitg, entrant en conducció a l’àrea i superant-lo en la rematada per imposar el resultat amb què es va arribar al descans malgrat dos altres ocasions finals lleidatanes.
Amb l’avantatge, l’equip lleidatà es va centrar a defensar l’avantatge, amb possessions llargues en atac i una defensa molt sòlida, consolidada amb un segur Xavi Bosch. Després de dos contraatacs infructuosos de Joan Ramon Serret i Iago Vázquez, va ser Jan Munné qui va haver d’intervenir en defensa per evitar una rematada a boca de canó d’un rival en la primera ocasió clara visitant després del descans. La seua gran acció va precedir tres grans parades seguides de Bosch a trets llunyans del Sant Just, que va voler augmentar el ritme i va propiciar un segon temps més obert.
El Sant Just buscava l’empat amb atacs ràpids i acabaments llunyans, la qual cosa permetia les contres de l’Alpicat, que va desaprofitar fins a dos faltes directes, la primera llançada per Munné (37’) després de la desena falta visitant, i la segona tirada per Iago Vázquez, a falta de 2:40 del final i ja amb el 2-0 en el marcador.
Va ser així, perquè tan sols dos minuts abans, Iago Vázquez va desviar un tret llunyà de Marc Vázquez per batre Elagi Deitg i premiar els minuts de resistència locals, amb bones parades de Xavi Bosch quan va ser necessari, però sobretot una defensa que va permetre molt poques ocasions al Sant Just. Després del 2-0 i la cartolina blava, l’equip visitant va acabar el matx en inferioritat, la qual cosa va permetre un final de partit tranquil per a un Alpicat que s’ho jugarà tot en el tercer enfrontament.