HOQUEI
Gran inici de play-off
L’Alpicat goleja el Sant Jordi Desvalls i fa el primer pas per pujar a l’OK Lliga Femenina. El Bell-lloc també suma el primer punt per anar a l’OK Plata
L’Alpicat Femenino i el Bell-lloc van arrancar ahir de la millor manera possible, amb una victòria, els seus respectius play-offs d’ascens. L’Alpicat va superar per 5-0 el Sant Jordi Desvalls i va fer el primer pas per tornar a la màxima categoria de l’hoquei femení estatal, l’OK Lliga Femenina, després de dos anys a Nacional Catalana. El Bell-lloc, per la seua part, també va fer un altre pas cap a l’ascens, en el seu cas a l’OK Lliga Plata, al derrotar per 3-2 el Castellar.
El duel entre l’Alpicat i el Sant Jordi Desvalls va ser més equilibrat del que diu el marcador, però les lleidatanes van tenir l’encert de marcar en l’inici de cada part. Amb prou feines havien passat 30 segons quan Ona Moreno anotava l’1-0. El Sant Jordi Desvalls va apretar molt a la recerca de l’empat, però amb aquest resultat mínim es va arribar al descans. I a la segona part es va repetir el guió i tot just arrancar Arantxa González va fer el 2-0. L’Alpicat va saber gestionar el marcador per ampliar-lo i firmar un 5-0.
També va ser molt equilibrat el duel entre el Bell-lloc i el Castellar. L’equip lleidatà es va avançar en el minut 3 amb un gol de Pol Franci, però els visitants es van retirar al descans guanyant 1-2, gràcies als gols d’Oriol Garcia (23’) i Marc Ramírez (24’). A la segona part el Bell-lloc de Rubén Fernández va jugar un hoquei molt seriós i es va acabar emportant el partit amb dos gols d’Iker Bosch i Marc Grau. Els encontres de tornada es jugaran el pròxim cap de setmana.
El Cadí la Seu està a un partit de pujar a Nacional Catalana
El Cadí la Seu, líder del Grup B de Primera Catalana, està a un partit d’aconseguir l’ascens a Nacional Catalana, la mateixa categoria a la qual va ascendir el Mollerussa aquest dissabte. El Cadí va guanyar ahir a Olot 3-4, però el Manlleu, segon amb dos punts menys, va fer el mateix a Tordera. El Cadí es juga l’ascens dissabte a casa.