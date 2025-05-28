FUTBOL
El Barça blinda Lamine Yamal
El club renova el contracte de la seua gran estrella fins al 2031, ampliant el que tenia ara com a juvenil i que expirava el 2026. El jove de 17 anys percebrà a partir d’ara 15 milions a l’any
El Barcelona es va assegurar ahir la continuïtat de la seua gran estrella. El davanter Lamine Yamal Nasraoui Ebana (Esplugues de Llobregat, Barcelona, 2007) ha ampliat el seu contracte amb el Barcelona fins al 30 de juny del 2031, segons va anunciar el club blaugrana. D’aquesta manera, l’entitat blinda per als propers sis anys la seua principal figura, que el proper 13 de juliol complirà 18 anys i aquest curs s’ha convertit en la gran irrupció del futbol mundial i ha estat una de les peces fonamentals del triplet estatal –Lliga, Copa del Rei i Supercopa d’Espanya– aconseguit pel Barça de Hansi Flick.
L’anterior contracte de Lamine Yamal expirava el juny del 2026, el màxim permès per a un juvenil, la categoria que per edat li corresponia llavors al jugador. La clàusula de rescissió de l’antic compromís estava estipulada en mil milions d’euros, encara que en la renovació es desconeix si es manté, ja que el club no ha informat d’aquest detall. Segons diversos mitjans, amb el nou contracte, Lamine Yamal percebrà un sou de 15 milions per temporada, que pot augmentar a 20 en funció de diferents bonificacions.
“El jugador ha firmat el seu nou contracte aquest dimarts a les oficines del club en un acte amb el president del FC Barcelona, Joan Laporta; el vicepresident primer, Rafa Yuste; i el director esportiu del club, Anderson Luis de Souza Deco, entre altres”, va informar l’entitat en un comunicat oficial.
“La seua és una aparició com poques es recorden en el panorama futbolístic mundial, que va començar amb el debut del 29 d’abril del 2023, encara amb 15 anys. Des d’aquell dia, el de Rocafonda no ha fet més que créixer en importància sense deixar de banda el seu estil divertit, valent i desacomplexat”, va afegir la pàgina web del club.
Després de renovacions de Raphinha o Iñigo Martínez, a més de la de l’entrenador alemany Hansi Flick, la direcció esportiva que lidera Deco continua fent els deures i van firmar ahir la renovació que més il·lusiona l’afició blaugrana; la d’un Yamal sobre el qual gira el projecte de present i futur de l’equip. Durant aquesta temporada, el jove extrem ha destacat amb 18 gols i 25 assistències entre totes les competicions.
“Ja acumula 106 partits amb el primer equip i una quantitat de rècords gairebé interminables: des del golejador més jove de la història de la Lliga, de la Copa i la Supercopa, al més jove a superar els 100 partits amb el Barça, entre molts altres”, afegia la pàgina web del Barça, sobre la renovació del cridat a ser Pilota d’Or.
LaLiga denuncia ofenses contra el Barça i Laporta a San Mamés
LaLiga va incloure en la seua denúncia per càntics ofensius i incidents violents en l’última jornada els registrats en sis moments diferents del partit Athletic-Barcelona. Es tracta de frases ofensives contra el club blaugrana i el seu president. L’escrit de denúncia recull que, en el minut 5, aficionats locals van entonar la frase “Laporta, putero, dónde está el dinero”. També es recullen insults contra el Barcelona en els minuts 2, 5, 33 i 78, amb frases ofensives.
Denuncia també càntics
de seguidors del Betis en el partit amb el València dirigits a l’entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós.
Joan Garcia no tanca la porta al Barcelona
Joan Garcia, porter de l’Espanyol, no vol fer cas als rumors que apunten al seu fitxatge pel Barcelona, però no tanca la porta el club blaugrana. En una entrevista al programa Tot gira, va dir que “estic molt tranquil i el que hagi de decidir ho pensaré molt amb la meua gent”.
El club ha venut 3.700 seients VIP
El Barcelona va comunicar ahir que Barça Hospitality ha superat la venda de 3.700 seients VIP per al nou Spotify Camp Nou, a més d’esgotar les VVIP Suites, la qual cosa li suposa de més de 355 milions en els propers anys.