CICLISME
Gabriel, a l’Europeu
La ciclista de Ponts debutarà a la prova de Gènova després de revalidar el títol en el Campionat d’Espanya de marató. També ha estat campiona de Catalunya
La lleidatana Ramona Gabriel acudirà d’aquí a dos setmanes, a mitjans de juny, al Campionat d’Europa de marató de BTT, després de conquerir aquest diumenge passat a Lleó el títol de campiona d’Espanya de l’especialitat.
La ciclista de Ponts ha completat un mes de maig pletòric. El va començar conquerint la Titan Desert Marroc, el seu primer títol en Duo Mixt fent parella amb Toni Moreno i que s’afegeix als dos individuals que ja posseïa (a més de dos segons llocs i quatre tercers); després, fa una setmana, es va alçar a Bescanó (Girona) amb el títol de Catalunya de la modalitat de gravel, i aquest diumenge passat va guanyar l’Estatal de marató per segon any consecutiu, aquests dos últims èxits en la categoria de Màster 40 en la qual es va estrenar l’any passat.
Aquest triplet l’ha animat a fer el debut en un Campionat d’Europa de marató, que tindrà lloc el 8 de juny a Gènova, sobre un circuit exigent d’uns 80 quilòmetres de recorregut i més de 2.000 metres de desnivell. “He anat encadenant bons resultats durant aquest mes de maig i em sento preparada per afrontar un campionat com aquest, per això hem decidit d’anar-hi”, va assenyalar la pontsicana, que té clar que el seu objectiu primordial serà “gaudir”, malgrat que el seu gen competitiu no evita que es plantegi reptes més ambiciosos, inclòs pujar al podi de la seua categoria.
“L’objectiu principal és viure l’experiència, perquè mai no he pogut competir en un Europeu de marató, i més a l’estranger, però si pogués rascar un podi ja seria genial. No sé com em trobaré aquell dia, però ara em trobo bé i soc optimista”, va assenyalar. Ramona Gabriel, de 41 anys, va guanyar l’Estatal de marató de la seua categoria de forma folgada, amb uns 15 minuts d’avantatge sobre la segona classificada, a més de classificar-se desena de la general, competint amb ciclistes de les categories Pro, Elit i Màster 30, amb prop de 80 dones participants.