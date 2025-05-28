ATLETISME
El Sícoris reuneix 31 equips en la seua Marató de Relleus
El 8 de juny, en homenatge a Manel Ribes i amb premis en metàl·lic al guanyador
El Sícoris Club reunirà 31 equips, el 8 de juny vinent, en la Marató de Relleus II Memorial Manel Ribes, una competició que recorda aquest atleta i ciclista del club que va morir en un accident l’agost del 2023. Manel Mullor, un dels organitzadors de la prova, que es va presentar ahir a les instal·lacions del club, recordava que “la Marató de Relleus es va organitzar per primera vegada el 1992, després es va deixar de fer i va tornar entre 2004 i 2016. Després de l’accident de Manel Ribes, un grup d’amics vam voler recuperar la carrera, que va tornar l’any passat i ara fem la segona edició”, va explicar.
Aquesta segona prova té cinc equips més que l’any passat, quan hi van competir 26, malgrat que l’objectiu no és el creixement en nombre de participants, sinó continuar recordant Ribes. Cada equip està format per quatre corredors i hi ha equips femenins, mixtos i masculins. Cada corredor farà 35 voltes a la pista del Sícoris Club, la qual cosa suposa 10,5 quilòmetres cada un, menys el primer dels rellevistes, que farà 195 metres més per poder complir la distància exacta d’una marató. La competició començarà a les 8.30.
Una de les firmes patrocinadores, el concessionari Hyundai a Lleida, entrega un premi en metàl·lic, per la qual cosa l’equip guanyador en cada una de les categories, masculina, femenina i mixta, percebrà 200 euros. També patrocinen la prova Atlas Energia, Assegurances Canadell i el restaurant Lo Caragol. Per a aquesta ocasió s’ha dissenyat un trofeu i una samarreta especial, del disseny de la qual és l’escultor lleidatà Xavier Morancho, també atleta i soci del club.
Els organitzadors van destacar la voluntat que la prova tingui continuïtat i van animar els espectadors a acudir a les instal·lacions del club, que tindrà les portes obertes en aquesta ocasió, que coincideix amb la celebració de la festa major de l’entitat. “Al ser una pista permet a l’espectador seguir la totalitat de la prova, una cosa molt difícil en una competició d’atletisme”, va afegir Mullor. Eduard Abella, president del club, va agrair l’ajuda dels patrocinadors i va destacar el record cap a Manel Ribes.