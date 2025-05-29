OLIMPISME
L’urgellenc Pol Moya, medalla d’or als Jocs dels Petits Estats
L’atleta de la Seu guanya en 800 amb Andorra
L’atleta olímpic Pol Moya, nascut a la Seu d’Urgell, s’ha proclamat campió dels 800 metres d’atletisme, representant la selecció andorrana en els Jocs dels Petits Estats d’Europa, la vintena edició dels quals s’està celebrant al Principat d’Andorra. Moya, de 28 anys, és actualment atleta del Futbol Club Barcelona. De petit va jugar a les categories de base del Club Hoquei Cadí de la capital de l’Alt Urgell, on va competir en hoquei patins.
Moya és l’actual posseïdor del rècord andorrà dels 800 metres i va representar el Principat en els Jocs Olímpics de Rio el 2016. El corredor de mig fons torna a competir avui en la prova dels 1.500 metres.
També en atletisme, l’andorrà Nahuel Carabaña ha obtingut l’or en els 3.000 metres i Jeanne Cros s’ha penjat el bronze en la prova femenina. En el mateix esport, Jessica Martín ha conquerit la medalla d’or en els 10.000 metres, mentre que el relleu mixt 4x100 format per Pau Blasi, Fiorella Chiappe, Eloi Vilella i Duna Viñals es va emportar la medalla de bronze.
A la piscina de Serradells, també ha guanyat un altre or Kevin Teixeira, en els 800 metres lliures de natació. En karate, Paula González ha quedat primera en kumite femení -50 kg, mentre que Maria Urbiego ha aconseguit el bronze en Kata. En judo, Lia Povedano i Marc Reig han quedat en tercera posició.
Ahir, Kevin Teixeira es va imposar en els 1.500 metres lliures de natació, aconseguint d’aquesta forma el seu segon or en el certamen, mentre que Nadia Tudó va ser plata en els 200 estils. També va aconseguir un or l’andorrà Silvio Moreira en la categoria de kata.