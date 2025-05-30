Adeu agredolç per a l'Hiopos Lleida
L'equip no pot tancar amb victòria la seua primera aventura per l’ACB, saldada amb una salvació folgada. Els triples locals acaben decidint en l’últim quart
L’Hiopos Lleida va posar ahir el punt final a una temporada històrica que no va poder rubricar amb la dotzena victòria, després de perdre a Girona (95-83) en un partit que es va decidir per l’encert local en els triples, amb 16 cistelles anotades, gairebé el doble de la seua mitjana. L’Hiopos Lleida va prendre el comandament des de l’inici gràcies al domini en el rebot defensiu i a un més que acceptable encert exterior, sobretot en el triple. Amb Batemon al capdavant de les operacions, els de Gerard Encuentra ja doblaven el rival (5-10) als tres minuts de joc, amb dos triples seguits de l’escorta de Wisconsin, la qual cosa va obligar Moncho Fernández a parar el partit. L’encert des de la línia de 6,75 va permetre als lleidatans mantenir la renda (8-13) superat l’equador del primer període davant d’un Girona que patia per anotar. El partit es va embussar a causa de la infinitat de faltes personals, aspecte del qual el Girona va saber treure profit per ajustar el marcador (20-21) abans que un triple de Bropleh deixés el lluminós en 20-24 al final del primer assalt.
El segon va començar amb el quadre local a l’alça i amb un Durham molt actiu. El novaiorquès va firmar dos cistelles i Sisinskas un triple per completar un parcial de sortida de 7-0 que va capgirar el marcador i va fer que Encuentra demanés el seu primer temps mort. El desavantatge encara va créixer fins els cinc punts amb una altra safata de Durham (29-24), fins que un triple de Hasbrouck va acabar amb una sequera de tres minuts.
Els tirs lliures van donar aire a l’Hiopos, que va tornar a prendre avantatge superat l’equador del segon període (32-34, m.16). Però un triple de Busquets sobre la botzina, una tècnica sobre Encuentra per protestar i la lesió de Demajeo Wiggins, al qual li va sortir l’espatlla dreta quan intentava llançar, van deixar tocat l’Hiopos, situació que va aprofitar el Girona per obrir una bretxa de nou punts (45-36) gràcies als triples de Geben i Ferrando, i un 2+1 del mateix pivot lituà.
Encuentra encara va haver de lamentar una altra lesió abans d’arribar al descans, després que Madsen es retirés per un fort esquinç. Sense Wiggins, que va poder tornar a la segona meitat, ni el finès, el tècnic va recórrer al del planter Ibo Dabo, substitut ahir a la convocatòria de Hamilton. Un parcial de 0-4, amb triple de Paulí des de nou metres i sobre la botzina va mantenir l’Hiopos a la batalla al descans (45-40).
De tornada, els de bordeus van tornar a mostrar la seua millor versió i amb Paulí en estat de gràcia –nou punts, amb dos triples– van restablir les taules (55-55). El partit era de ratxes i el Girona va tornar a replicar, ara amb dos triples de Lucas, un amb tir addicional que va obligar Encuentra a parar el partit (66-60). Els lleidatans van salvar la situació al final del tercer quart (70-64), però dos triples locals més tot just començar l’últim quart van obrir una renda de 12 punts (76-64) que ja va ser determinant per a la sort d’un partit que va acabar amb Ibou Dabo anotant els seus dos primers punts a l’ACB.
Nucli Bordeus, amb poques entrades, no hi va anar com a grup
La penya Nucli Bordeus no va estar present ahir a les grades del pavelló Fontajau com a grup, només algun dels seus membres va acudir a l’últim partit. La raó van ser, segons va apuntar la penya al seu compte X, la impossibilitat de disposar de prou entrades per organitzar un autocar (hi va haver uns tres quarts d’entrada) i al canvi de dia del partit, ja que inicialment estava previst per a avui.
Encuentra: “L’any que ve també firmo estar salvats a quatre jornades del final”
Gerard Encuentra va reconèixer al final del partit que, malgrat perdre ahir, “hem complert els objectius. A falta de quatre partits estàvem salvats, així que la nota només pot ser bona o molt bona”, va assegurar, mentre que va dir que per a l’any que ve “volem ser més ambiciosos i fer millor les coses en tots els aspectes, tant d’equip com de club, però l’any que ve també firmo estar salvats a quatre jornades del final”.
Sobre el partit va dir que “ha estat un partit més disputat del que reflecteix el marcador, però és cert que al final ens hem deixat anar una mica i el Girona ho ha aprofitat”.