Tres espanyols, a quarts a l’Europeu de Cervera
Els catalans Esteve Mata i Joan Espinasa i el valencià Raúl Cuenca en la modalitat del quadre 47/2. Avui es decideix el guanyador
El Campionat d’Europa de billar que es disputa a Cervera està oferint un espectacle de primer nivell en la modalitat del quadre 47/2, en la qual diversos jugadors han demostrat una precisió extraordinària al tancar partides a 200 caramboles en una sola tirada.
Destaquen les actuacions del francès Gerimont, el belga Niessen i el txec Gretillat, sent especialment cridaner l’enfrontament entre Gretillat i el campió d’Europa Arnim Kahofer, que va acabar amb un contundent 200 a 0 després de fallar Kahofer la contrasortida.
Al tancament d’aquesta edició, tres jugadors estatals –els catalans Esteve Mata i Joan Espinasa i el valencià Raúl Cuenca– havien aconseguit classificar-se per als quarts de final, que es disputaran avui a partir de les 9.30 hores. Les semifinals tindran lloc a les 13.30, mentre que la gran final està programada per a les 17.30.
Entre els favorits al títol figuren l’actual campió holandès Raymund Swertz i el belga Patrick Niessen, subcampió en l’edició anterior i guanyador a Cervera el 2005.
També compten amb opcions Esteve Mata, qui va aconseguir la plata a Cervera en aquesta mateixa modalitat el 2005, i Raúl Cuenca, recent guanyador de l’Europeu en la modalitat a la banda.
No obstant, fer pronòstics resulta complicat en aquesta modalitat del quadre 47/2, ja que la majoria de participants tenen capacitat per sentenciar una partida en una única entrada.