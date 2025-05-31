FUTBOL
Barça, Girona, Espanyol i Betis, a la Copa Atlas
La fase final es disputa avui amb 32 equips repartits entre sub-10 i sub-12
La VIII Copa Atlas Energia 2024, també coneguda com el 34è Torneig Benjamí Atlètic Segre, celebrarà avui la fase final a Lleida. Un total de 32 equips, dividits equitativament entre les categories sub-12 i sub-10, competiran per alçar-se amb els dos títols en joc en el qual s’ha consolidat com un dels tornejos de futbol base més destacats d’Espanya. El torneig, organitzat per l’Atlètic Segre, l’Atlètic Lleida i Atles Energia, podrà seguir-se íntegrament per Lleida TV.
La concentració de tota la fase final en una única jornada constitueix una de les principals novetats de l’edició d’aquest any de la denominada Champions del futbol base, un torneig que no deixa de créixer any rere any. Entre els grans atractius d’aquesta edició destaca la participació d’equips de prestigi nacional. El FC Barcelona, Leganés i Nàstic acudiran al Campo Ramon Farrús amb representació en les dos categories, mentre que Girona, Espanyol i Betis presentaran únicament els seus benjamins (sub-10). Per la seua part, Osasuna i Saragossa participaran amb els seus equips alevins (sub-12).
A aquests conjunts se sumen els primers equips dels amfitrions Atlètic Segre i Atlètic Lleida, a més dels classificats a la fase prèvia. En sub-12 van aconseguir el pas el Jàbac Terrassa, Cerdanyola, Orgèl·lia i Igualada, mentre que en sub-10 es van classificar el Sabadell, Alcoletge, Tortosa Ebre i Parets.
Pel que fa al format de competició, els 16 equips de cada categoria han estat distribuïts en quatre grups de quatre equips. En aquesta primera fase es jugarà mitjançant el sistema de lligueta, enfrontant-se tots contra tots dins de cada grup. Els dos primers classificats de cada grup accediran a la fase eliminatòria, que comprendrà quarts de final, semifinals i final. La jornada començarà amb la fase de grups, que es desenvoluparà des de les 8.45 fins a les 16.30. Posteriorment, la fase d’eliminatòries tindrà lloc entre les 16.30 i les 20.00, amb les grans finals programades per a les 18.20 (categoria benjamí) i les 19.20 (aleví).
Lamine Yamal va enlluernar en l’edició del 2017 del torneig
Lamine Yamal, que el proper 13 de juliol complirà 18 anys, és una de les grans sensacions del futbol mundial després de la seua irrupció al primer equip blaugrana. Un talent diferencial que ja s’entreveia quan el 2017 al torneig de la Copa Atlas va ser elegit el millor jugador de la competició i el seu equip, el Barça, es va proclamar campió en la categoria benjamí. Al tècnic lleidatà Jaume Joan Rius no li sorprèn “la qualitat i la desimboltura” que està demostrant en la màxima categoria, malgrat la seua curta edat, perquè el coneix bé de les seleccions inferiors de Catalunya. “És un futbolista que juga per instint, és diferent i és diferencial. A més, és descarat, no li pesa la pressió i té una força mental impròpia de la seua edat”, conclou.