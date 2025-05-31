FUTBOL
Espanya goleja Bèlgica i es jugarà la primera plaça a casa amb Anglaterra
La selecció espanyola femenina va superar ahir amb una contundent golejada Bèlgica a domicili (1-5) en la penúltima jornada del grup A3 de la Nations League i va sumar tres punts vitals que li permetran jugar-se la primera plaça, que dona accés a la Final Four, en l’última jornada davant d’Anglaterra amb avantatge. La selecció anglesa tampoc no va fallar ahir contra Portugal (6-0) i arriba al partit definitiu, que es jugarà dimarts a Cornellà-El Prat, dos punts al darrere de les espanyoles, a qui els valdrà un empat per ser primeres.
El combinat estatal se’n va anar 0-1 al descans gràcies a un gol d’Esther, que va repetir al minut 64 per anotar el 0-2 que va donar pas a la golejada. Athenea va ampliar el marge fins al 0-4 amb un doblet ràpid, abans que Redondo establís el 0-5 i Bèlgica marqués el gol de l’honor al minut 88 (1-5).