BÀSQUET
L’Hiopos prioritza lligar ja les 4 quotes nacionals
Negocia amb Oriola i vol que Villar i Paulí renunciïn a la clàusula de sortida
Amb la temporada ja finalitzada, l’Hiopos Lleida intensificarà ara la planificació de la plantilla 2025-2026, amb la prioritat de lligar com més aviat millor les quatre quotes de jugadors nacionals. Conscient que aquest any la quota nacional estarà molt buscada, ja que molts dels joves valors són temptats per les universitats americanes, l’Hiopos Lleida vol deixar tancades aquestes quatre places tan aviat com sigui possible.
Ja s’està parlant amb Villar i Paulí perquè es comprometin a seguir i renunciïn a la clàusula de sortida que tenen al contracte, que expira més enllà del 30 de juny. Per la seua part, es negocia la renovació d’Oriola, que està ben encarrilada però encara no hi ha acord tancat, mentre que Mikel Sanz té contracte en vigor.
Les altres dos prioritats són James Batemon i Corey Walden. L’escorta de Wisconsin, que ha estat clau en la salvació (des de la seua arribada l’equip va guanyar 5 de 9 partits que van donar la permanència virtual), és una peça clau en els esquemes de Gerard Encuentra i el club farà tot el possible per retenir-lo, malgrat que sense superar el límit salarial que té estipulat. El problema és que, amb el gran impacte que ha tingut, tindrà moltes ofertes sobre la taula, la majoria superiors econòmicament. Per la seua part, les negociacions amb Walden estan pràcticament tancades i ben aviat es farà oficial la renovació. També hi hauria interès per continuar comptant amb Luka Bozic, ja sigui cedit o en propietat si el València decideix rescindir el contracte, ja que li queda un any més i no entra en els plans de Pedro Martínez. No obstant, l’aler croat prioritza jugar l’Eurolliga.
Causaran baixa segura Hamilton, Madsen, Bropleh, Muric i Hasbrouck, mentre que Wiggins, que té contracte en vigor, podria ser tallat per la seua condició d’extracomunitari i no haver estat un pivot referencial.
Pel que fa a fitxatges, de moment no s’ha mogut fitxa, encara que a la llarga llista de futuribles hi ha dos vells coneguts, Cameron Krutwig, que disputarà la setmana que ve la Final Four d’ascens a l’ACB amb el Palència, i Kurt Kuath, que té contracte amb l’Hamburg, amb el qual ha firmat grans números a la EuroCup (10,6 punts i 7,1 rebots).
D’altra banda, el club va informar ahir que en els dos primers dies de campanya d’abonats ja han renovat el carnet 700 socis. El termini de renovacions acaba el proper dia 10.