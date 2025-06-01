BILLAR
Esteve Mata passa a quarts
El jugador de Centelles, plata divendres en el quadre 47/2, té opcions de disputar avui el títol en el 71/2. Ahir es van disputar 32 partides en 12 hores
El jugador de Centelles Esteve Mata es va imposar ahir en les rondes classificatòries del quadre 71/2 a l’actual campió d’Europa, l’holandès Raymund Swertz, com ja va fer divendres en els quarts de final del quadre 47/2, aconseguint al final la plata. També la resta de favorits com Patrick Niessen, Willy Gerimont, Arnim Kahofer o Xavier Gretillat van marcar diferències. Al tancament d’aquesta edició els altres dos jugadors espanyols, Joan Espinasa i Raúl Cuenca, presentaven també bons resultats per aconseguir arribar avui a les 9.30 als quarts de final. A les 14.30 tindran lloc les semifinals i a les 17.30 la final.
Durant una setmana els 16 caps de sèrie d’Europa de cada modalitat de joc curt –banda, quadre 47/2 i quadre 71/2– s’han enfrontat a la capital de la Segarra, que ha acollit per segon any consecutiu els tres Europeus. El president del Club de Billar Casal de Cervera, Josep Planes, va mostrar la seua satisfacció perquè han passat pel campionat més d’un miler d’aficionats procedents de tot Europa. Planes va afegir que el billar a Cervera, amb més de mig segle de trajectòria, és un dels atractius que té la ciutat per als visitants. En total, la capital de la Segarra ha organitzat onze Europeus, i és la ciutat espanyola amb més nombre d’europeus organitzats. La d’ahir va ser una jornada maratoniana de dotze hores amb un total de 32 partides.
Al matí, durant la cerimònia inaugural, els jugadors europeus es van fer una foto de família amb els àrbitres i la resta de personal del Casal.