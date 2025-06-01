FUTBOL
El Verdú Cercavins s’emporta el trofeu en l’últim penal
El Pinyana va dominar i va tenir més ocasions, però va fallar l’últim llançament
El Verdú Cercavins es va proclamar vencedor del Torneig Memorial Pepito Esteve al derrotar el Pinyana a la tanda de penals (6-5), després que el temps de joc i la pròrroga acabessin en empat (1-1).
El partit es va disputar al Complex Esportiu Antoni Palau de Torrefarrera, amb més de 400 espectadors a les grades i amb majoria d’aficionats del Pinyana, que també va desplaçar la seua escola de futbol per presenciar la final.
El Pinyana va començar millor i es va avançar amb un gol de Martín al rematar a la xarxa una centrada aèria. El Verdú, que li va costar més entrar en joc, va provar de reordenar-se després del gol en contra per a poc a poc atansar-se a la porteria rival. Al minut 15, va arribar l’empat (1-1), obra de Selva, que va equilibrar el marcador. El Pinyana va reprendre el seu domini de la pilota i abans del descans va tenir dos bones ocasions en dos mà a mà amb el porter, que no va saber resoldre amb encert. Ja a la segona part, el partit va baixar d’intensitat i el joc es va mantenir igualat, tot i que el Pinyana sempre va tenir més protagonisme i va portar la iniciativa. Malgrat això cap dels dos conjunts no va tenir ocasions clares per marcar. A la recta final del partit el Pinyana hauria pogut sentenciar en un embolic davant la porteria del Verdú amb un rematada que va semblar entrar a la porteria, però que l’àrbitre no va poder apreciar. Els noranta minuts van acabar amb el resultat d’1-1 i la pròrroga tampoc no va servir per dilucidar el guanyador del torneig. Als penals, els dos equips van marcar els respectius llançaments, excepte el Pinyana, que va errar l’últim.