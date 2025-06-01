SEGRE

FUTBOL

El Verdú Cercavins s’emporta el trofeu en l’últim penal

El Pinyana va dominar i va tenir més ocasions, però va fallar l’últim llançament

La plantilla del Verdú-Cercavins celebrant el triomf. - SANTI IGLESIAS

La plantilla del Verdú-Cercavins celebrant el triomf. - SANTI IGLESIAS

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Verdú Cercavins es va proclamar vencedor del Torneig Memorial Pepito Esteve al derrotar el Pinyana a la tanda de penals (6-5), després que el temps de joc i la pròrroga acabessin en empat (1-1).

El partit es va disputar al Complex Esportiu Antoni Palau de Torrefarrera, amb més de 400 espectadors a les grades i amb majoria d’aficionats del Pinyana, que també va desplaçar la seua escola de futbol per presenciar la final.

El Pinyana va començar millor i es va avançar amb un gol de Martín al rematar a la xarxa una centrada aèria. El Verdú, que li va costar més entrar en joc, va provar de reordenar-se després del gol en contra per a poc a poc atansar-se a la porteria rival. Al minut 15, va arribar l’empat (1-1), obra de Selva, que va equilibrar el marcador. El Pinyana va reprendre el seu domini de la pilota i abans del descans va tenir dos bones ocasions en dos mà a mà amb el porter, que no va saber resoldre amb encert. Ja a la segona part, el partit va baixar d’intensitat i el joc es va mantenir igualat, tot i que el Pinyana sempre va tenir més protagonisme i va portar la iniciativa. Malgrat això cap dels dos conjunts no va tenir ocasions clares per marcar. A la recta final del partit el Pinyana hauria pogut sentenciar en un embolic davant la porteria del Verdú amb un rematada que va semblar entrar a la porteria, però que l’àrbitre no va poder apreciar. Els noranta minuts van acabar amb el resultat d’1-1 i la pròrroga tampoc no va servir per dilucidar el guanyador del torneig. Als penals, els dos equips van marcar els respectius llançaments, excepte el Pinyana, que va errar l’últim.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking