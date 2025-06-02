TENIS
El Borges guanya el títol per equips al Campionat de Catalunya
L’Enoli Borges Vall va aconseguir el títol per equips en el Campionat de Catalunya absolut de tenis taula, que s’ha disputat durant el cap de setmana a Vic. El conjunt lleidatà va superar l’Olot a la final per un clar 3-0. Joan Masip va aconseguir el primer punt per als lleidatans després d’imposar-se per 3-0 a Arnau Pons (11-9, 11-4 i 11-9). El segon set va ser per a Marc Duran, que va superar Rafael de las Heras per 3-1 (11-5, 5-11, 11-4 i 11-5). El tercer punt el va sumar Norbert Tauler, que va remuntar Diogo Pinho i va acabar guanyant 3-1 (5-11, 11-6, 11-3 i 11-9). El Borges havia aconseguit la primera posició del seu grup al superar el Vic per 3-0, mentre que el Badalona no va acudir a la cita. A semifinals, l’equip lleidatà va haver d’aplicar-se al màxim, ja que va superar el CN Mataró per un ajustat 3-2. Els dos punts definitius els van sumar Duran i Tauler, després que el conjunt de Mataró es col·loqués amb un perillós 1-2.
El club de les Garrigues també va obtenir ahir cinc podis al Campionat de Catalunya individual. Joan Masip va ser segon al perdre la final amb Iker González, mentre que Marc Duran va ser bronze. En dobles, Cesc Carrera es va penjar l’or, i Masip va ser plata, mentre que en dobles mixtos va ser bronze.