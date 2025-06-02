FUTBOL
Els alevins de l’AEM brillen en el Memorial Josep Calderó
Van vèncer la categoria sub-12 i sub-11
L’AEM va arrasar ahir en el VIII Memorial Josep Calderó després d’imposar-se en les categories sub-11 i sub-12 del torneig celebrat al complex esportiu municipal Manuel Lorite.
En la categoria sub-12, de jugadors nascuts el 2013, el conjunt del Recasens es va imposar a la final a l’Igualada en la tanda de penals (5-4), després d’empatar a dos en el temps reglamentari i firmar una excel·lent actuació en un torneig que van acabar invictes. D’altra banda, a la sub-11, els lleidatans van vèncer l’Orgèl·lia a la final (3-2) i, igual que el seu homòleg en la categoria superior, van alçar la copa sense perdre cap dels sis partits que van diputar.
El torneig va comptar amb la participació de vint-i-quatre equips, dotze per categoria, que es van repartir en tres grups de quatre en els quals els dos primers classificats de cada grup i els dos millors aconseguien passar a quarts de final, mentre que els altres quatre disputaven la fase de plata. A la categoria sub-12, el Mig-Segrià va guanyar la consolació i, a la sub-11, l’Oscenc va vèncer el Balàfia B a la final (1-3).