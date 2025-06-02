Lleida, tercera al Català d’hoquei patins
La selecció infantil masculina va ser bronze al guanyar contra Tarragona. La Fem15 va quedar darrere de Barcelona Nord i Girona
Les seleccions territorials lleidatanes d’hoquei patins que competien al Campionat de Catalunya, tant la infantil masculina com la Fem15, van acabar en tercer lloc a la competició que va concloure ahir a Mollerussa i que va tenir com a subseu Bell-lloc. L’equip infantil masculí, que dissabte s’havia classificat per a les semifinals, va perdre davant la selecció de Barcelona Nord per 4-2. Però es va rescabalar en el partit pel bronze al derrotar per 3-2 Tarragona amb gols d’Àlex Soca, Pau Cortijo i Aleix Gutiérrez. Aquest últim, jugador del FC Barcelona, va acabar el torneig amb 11 gols. A la fase prèvia en va marcar 3 a la selecció de Girona i 5 a la de Barcelona Sud. Després, a semifinals, va anotar els dos de Lleida davant de Barcelona Nord i en el partit pel bronze, un. El títol català infantil masculí se’l va emportar Barcelona Nord, que va derrotar Barcelona Sud per 3-0. Pel que fa al Català Fem15, que es disputava pel sistema de lligueta, la selecció lleidatana també va acabar en tercer lloc. Després de quatre partits, en va guanyar un a Tarragona (6-1), en va empatar un altre amb Barcelona Sud (4-4) i en va perdre dos amb Barcelona Nord (8-4) i Girona (4-2). El primer lloc va ser per a Barcelona Nord, seguida de Girona. Quarta va ser Barcelona Sud i cinquena, Tarragona.