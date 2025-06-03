Els noms darrere del club popular a Lleida, que pren forma i diria adeu al Camp d'Esports
Roger de Mesa, Oriol Jové i Andreu Ratés lideren la iniciativa que només es materialitzarà si desapareix el Lleida CF, amb un model basat en 'un soci, un vot'
Un grup d'aficionats i socis lleidatans ha iniciat l'organització d'un club popular de futbol que podria substituir el Lleida CF davant la seva probable desaparició. Aquesta iniciativa, que ja disposa d'una estructura esportiva definida, contempla començar a competir a Quarta Catalana utilitzant instal·lacions municipals com Gardeny o la Bordeta, segons han confirmat els seus impulsors a les xarxes socials.
El projecte alternatiu arriba després que el Lleida CF anunciés ahir les baixes del director esportiu Raúl Fuster, l'entrenador Íñigo Idiakez i els membres del cos tècnic Pol Fresneda i Omar Ruiz, fet que ha intensificat els rumors sobre la desaparició de l'entitat. El projecte va prenent forma amb Roger de Mesa com a director esportiu, Oriol Jové en el càrrec de secretari tècnic i Andreu Ratés com a cara visible de la iniciativa.
Els organitzadors han establert contactes amb marques d'equipament esportiu per dissenyar les indumentàries i han desenvolupat un model de gestió democràtic basat en el principi d'"un soci, un vot", amb quotes anuals assequibles d'entre 50 i 100 euros, sense establir diferències entre categories de moment.
Viabilitat econòmica i model de finançament
L'estructura financera del futur club es recolzarà principalment en tres eixos fonamentals: les quotes dels socis, les donacions i els patrocinis. Aquest plantejament pretén garantir l'estabilitat econòmica de l'entitat des dels seus inicis a la categoria més baixa del futbol català, amb la clara intenció d'anar creixent progressivament a mesura que es consolidin les bases del projecte.
Els promotors han manifestat amb claredat que aquesta iniciativa només es materialitzarà si l'actual Lleida CF no troba una solució als seus problemes i acaba desapareixent. En cas que es produís un "miracle" i el club blau aconseguís mantenir-se a la superfície, el projecte quedaria guardat "en un calaix" a l'espera de noves circumstàncies.
Resposta institucional
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, s'ha pronunciat a Onda Cero Lleida sobre la incertesa que envolta el Lleida CF i la possible creació d'un nou club impulsat per la ciutadania. Segons Larrosa, és necessari un projecte que "recuperi els sentiments però que també sumi col·lectius, empreses i institucions", suggerint la necessitat d'una àmplia base de suport per garantir la viabilitat de qualsevol iniciativa futbolística a la ciutat.
Mentrestant, els organitzadors continuen amb la seva tasca de difusió per avaluar amb quants aficionats podrien comptar en aquest nou projecte que busca preservar la tradició futbolística a la capital del Segrià davant un escenari de possible desaparició del seu principal referent esportiu.